Ruský metropolita po zadržaní: Hovorí o ťažkých podmienkach v cele

PRAHA - Arcibiskup ruskej pravoslávnej cirkvi Ilarion sa posťažoval na podmienky v českej cele, v ktorej bol od nedele do utorka po tom, ako ho zadržala polícia. Uviedol, že mu bolo zima, nemal dostatok jedla či k dispozícii knihy. V stredu to uviedol jeho telegramový kanál.
Ilarion opísal prvé hodiny v cele na obvodnom oddelení polície v meste Unhošť ako obzvlášť ťažké. „V prvej cele bolo veľmi zima. Musel som sa neustále hýbať, aby som nezmrzol. Situáciu zhoršoval nedostatok jedla. Nebolo počuť žiadne zvuky, neboli tam žiadne knihy, papier ani pero. Neboli tam ani vankúše,“ podotkol ruský duchovný a dodal, že dokázal spať len prerušovane.
Kontrast s letnými teplotami
V Česku sú už niekoľko dní letné teploty. V nedeľu, keď Ilariona zadržala polícia, bol podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) dovtedy najteplejší deň roka. Na niektorých miestach bolo viac než 32 stupňov a padlo viacero teplotných rekordov. Na pražskom letisku v Ruzyni, ktoré je od Unhošti vzdialené desať kilometrov, v nedeľu namerali maximum 29 stupňov Celzia, do pondelka rána tam klesla teplota na 12 stupňov. Ministerstvo vnútra ani polícia sa k Ilarionovým sťažnostiam zatiaľ nevyjadrili.
Dôvod zadržania
Česká polícia ho zadržala pre podozrenie z prevozu omamných látok. Podľa médií k tomu došlo v štvortisícovom meste Unhošť západne od Prahy. V kufri jeho vozidla policajti údajne našli štyri vrecká s bielou látkou. Žalobkyňa z Okresného štátneho zastupiteľstva v Kladne Michaela Machová uviedla, že vec je naďalej vo fáze preverovania a trestné stíhanie nebolo začaté. Metropolitu prepustili v utorok.
Moskva proti jeho zadržaniu ostro protestovala. V utorok predpoludním si ruské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo českého diplomata Jana Ondřejku, ktorému vznieslo v tejto súvislosti dôrazný protest. Sám Ilarion považuje zadržanie za provokáciu. Podľa vlastných slov v posledných mesiacoch dostal mnohé anonymné vyhrážky zahŕňajúce aj hrozby fyzickým násilím, a to s požiadavkou, aby miesto svojho pôsobenia opustil.