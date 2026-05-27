OBROVSKÝ balík peňazí pre Košický kraj: Školy, športoviská aj vodovody čakajú veľké zmeny

BRATISLAVA/HANISKA - Okresy Košického kraja čaká zásadný posun v rozvoji vodárenskej infraštruktúry, moderného zberu odpadov, komplexnej obnovy materských a základných škôl, kultúrnych objektov aj športovísk, ktoré zvýšia energetickú hospodárnosť a samosprávam ušetria financie. Investície za vyše 23 miliónov eur ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v súvislosti s výjazdovým rokovaní vlády SR v metropole východného Slovenska.
„Dnes ohlásené investície umožnia zásobovať obyvateľov pitnou vodou vďaka rekonštrukcii verejného vodovodu, rovnako podporia efektívne narábanie s komunálnymi odpadmi zavedú inteligentné systémy zberu komunálnych odpadov, vybudujú zbernú dvor a čo je dôležité, samosprávam ušetria peniaze pri správe a prevádzke kultúrnych domov, obecných úradov aj športovísk. Doručujeme skutočnú pomoc, ktorá zlepší potenciál rozvoja turizmu, prinesie ochranu vôd, ekonomický rast aj zvýši komfort života ľudí,“ zdôraznil vicepremiér Taraba.
Z eurofondov v rámci Programu Slovensku ohlásil šéf envirorezortu zazmluvnenie siedmich projektov za vyše 5,2 milióna eur. Investície smerujú do zavádzania moderných systémov množstvového zberu komunálnych odpadov v Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Trebišove, rekonštrukcie vodovodných potrubí v Dobšinej, Drienovci, Šaci, Ľudvíkovom dvore aj v Trebišove, rovnako aj do vybudovania nového zberného dvora v obci Spišské Vlachy. Najväčšia investícia s výškou nenávratného finančného príspevku vyše 1,1 milióna eur smeruje do rekonštrukcie vodovodu v Dobšinej. Projekt predložila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorý umožní modernizovať verejný vodovod v celkovej dĺžke vyše 4 300 km, čím sa zamedzí vodným stratám v rozvodových systémoch.
Projekt Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti splnil všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. „Rekonštrukcia vodovodu a rozvodovej siete v Dobšinej významne zlepší dodávky pitnej vody pre miestnych obyvateľov, minimalizuje straty vody v starých a častokrát deravých potrubiach, čím sa zlepší funkčnosť celého vodovodného systému, zvýši sa hygienická bezpečnosť dodávok pitnej vody a rovnako sa znížia prevádzkové náklady,“ vysvetlil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch.
Šéf envirorezortu vyzdvihol vysokú odbornosť projektov pripravovaných na východnom Slovensku. „Predovšetkým Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ale aj mnohé samosprávy sú príkladom využívania financií na zmysluplné projekty,“ dodal Taraba.
Z prostriedkov Modernizačného fondu, nie štátneho rozpočtu, smeruje do Košického kraja viac ako 18 mil. eur do 21 projektov samospráv v okresoch Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov a Spišská Nová Ves. Komplexnú obnovu dostanú materské školy v obciach Pašková (okres Rožňava), Vojkovce (Spišská Nová Ves), Čierne Pole (Michalovce), ale tiež školský internát na Hotelovej akadémií v Spišskej Novej Vsi, športová budova v obci Dvorianky (Trebišov), kaštieľ vo obci Vlachovo v Rožňavskom okrese a ďalšie kultúrne domy či obecné úrady.