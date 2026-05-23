Dramatická zrážka električiek v centre: Kolízia dvoch ťažkých strojov si vyžiadala mnoho zranených!

V nemeckom Düsseldorfe došlo k zrážke dvoch električiek. (Zdroj: X/focusonline)
FRANKFURT NAD MOHANOM - Viac ako 50 ľudí utrpelo v sobotu zranenia pri zrážke dvoch električiek v meste Düsseldorf na západe Nemecka. Mnohí zranení potrebovali ošetrenie v nemocnici, oznámili miestni hasiči. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
K nehode došlo ešte krátko pred poludním na rušnej križovatke v meste a na miesto rýchlo dorazili záchranné služby. Do nemocnice previezli 28 zo zranených ľudí, kým ďalších 28 s menej vážnymi poraneniami ošetrili na mieste, uviedol hasičský zbor v oznámení. Podľa vyjadrenia polície nebol nikto v ohrození života. Príčina čelnej havárie električiek nie je zatiaľ známa. Polícia začala vyšetrovanie prípadu.