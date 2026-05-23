Takúto ponuku ste ešte nevideli: Majiteľ sa zbavuje Pekla! Neuveríte, KOĽKO zaň pýta

NEW YORK - Peklo je na predaj. Reč je konkrétne o obci s názvom Hell, teda Peklo, v americkom štáte Michigan. Záujemcovia môžu získať obľúbené turistické mestečko za 625-tisíc dolárov. V porovnaní s príznačnejšou sumou 666-tisíc dolárov je to doslova lacná kúpa, napísal spravodajský server CBS News.
Podľa informácií servera patch.com zahŕňa ponuka turistické mestečko Hell s pozemkami s rozlohou takmer tri hektáre a niekoľko budov vrátane zmrzlinárne Creamatory, teda Krematórium, známej svojím dezertom Gravedigger Sundae, čiže Hrobárov zmrzlinový pohár. Nachádza sa tu aj obchod so suvenírmi a halloweenskymi potrebami Screams Souvenirs from Hell, teda Kvíliace suveníry z Pekla, alebo Pekelná kaplnka lásky, ktorá sa pýši heslom: „Manželstvo, ktoré sa začína v Pekle, môže ísť už len nahor!“ Súčasťou predaja je aj ihrisko na minigolf a nový majiteľ môže posielať poštu cez miestnu pobočku, ktorá na každú zásielku dáva pečiatku s nápisom „Been Thru Hell“, teda „Prešiel Peklom“.
Podľa CBS News leží Hell v okrese Livingston County približne 30 kilometrov severozápadne od Ann Arbor. Podľa webových stránok Hellu bola táto obec prvýkrát osídlená v roku 1838, keď pri potoku vznikol najskôr mlyn a následne obchod so zmiešaným tovarom.
V tom čase mohli miestni farmári dostávať za obilie platbu vo forme domácej pálenky. Tento zvyk „viedol mnohé manželky k tomu, že na otázku, kde je ich manžel počas žatvy, odpovedali: ‚Zase išiel do pekla,‘“ uvádzajú webové stránky obce. „Názov sa ujal a Hell sa v roku 1841 stalo oficiálnym mestom.“ Vďaka svojmu názvu sa mestečko zaradilo medzi turistické destinácie v Michigane – a ako hlása slogan na úvodnej stránke obce: „Do nášho mesta vás pošle viac ľudí než kamkoľvek inde na Zemi.“ A ako sa ocitlo medzi položkami na predaj? Doterajší majiteľ tohto miesta presiaknutého čiernym humorom, 80-ročný John Colone, ktorý obľúbenú atrakciu viedol od roku 1998, sa rozhodol, že je čas odísť z Pekla do dôchodku, napísal server Euronews.