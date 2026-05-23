Šťastne zadaná Aicha prehovorila o vzťahu: Čo prezradila o ďalšom vážnom kroku po štyroch rokoch

BRATISLAVA - Obrovský ošiaľ, davy ľudí a uprostred toho všetkého známa exotická kráska! Otvorenie prvej predajne dánskeho reťazca spôsobilo uprostred týždňa hotové nákupné šialenstvo. Akciu prišla podporiť aj hviezda Love Islandu a Let's Dance Viktória Aicha Niang!
Otvorenie známeho obchodné reťazca prilákalo stovky zvedavcov, ktorí v dlhom rade čakali už pred nákupným centrom. Aicha sa na tejto veľkolepej premiére predstavila prekvapivo v úlohe odborníčky a dámam radila najmä s výberom vôní. „Ja by som sa nazvala amatérom, ale naozaj zbožňujem vône a najmä arabské. Môjmu nosu máločo ulahodí a práve táto značka mi veľmi sadla... Môžem porozprávať so zlatými ženami a poradiť im, takže pre mňa je to naozaj skvelá skúsenosť,“ neskrývala nadšenie temperamentná kráska.
Keďže obchod nesie názov Normal, moderátorka dostala priamu otázku – čo je pre ňu v živote normálne a čo je už podľa nej za čiarou? „Ja si myslím, že by sme si nemali nastavovať žiadne hranice, čo je normálne a čo nie je. Mali by sme sa držať toho, čo je pre nás morálne a čo nie,“ vyhlásila exotická Aicha s tým, že by sme mali prekračovať svoje hranice.
Práve odvaha a búranie stereotypov jej v minulosti otvorili dvere do dvoch najväčších televíznych projektov. Účasť v Love Islande a Let's Dance jej od základov zmenila život a posunula ju vpred. „Dostala som možnosť robiť veci, ktoré som vždy v živote chcela, ale nejakým spôsobom som sa k nim nemala ako dostať. Dostala som niekoľko moderátorských jobov a to je naozaj niečo, v čom som sa našla,“ pochválila sa Aicha, ktorú diváci môžu aktuálne vidieť aj v obľúbenej relácii Bez ruže, kde bez servítky hodnotí priebeh šou Ruža pre nevestu.
Televízne kamery a nárast popularity jej však nepriniesli len pracovné ponuky, ale aj obohatenie v osobnom živote. „Určite mi to otvorilo dvere aj k novým priateľstvám a vzťahom. Spoznala som vynikajúcich ľudí a každý jeden človek, ktorého som stretla, mi niečo odovzdal,“ hovorí s vďačnosťou Aicha, ktorá je šťastne zadaná už viac ako 4 roky! Pri takomto dlhom vzťahu sa však natíska otázka, či už nie je čas na ďalší vážny krok.
