Poplach na Jadrane: Útočí tam zákerná tropická choroba! Zomrel jeden človek, prvýkrát po 30 rokoch

ĽUBĽANA - Slovinsko zaznamenalo mimoriadne vážny prípad tropickej choroby, ktorú mnohí dovolenkári podceňujú. V ľubľanskej nemocnici zomrel pacient nakazený maláriou. Lekári upozorňujú, že ochorenie môže mať veľmi rýchly a smrteľný priebeh.
V Slovinsku evidujú prvé úmrtie na maláriu za posledné tri desaťročia. Pacient zomrel na Klinike pre infekčné choroby v Ľubľane po vážnych komplikáciách spôsobených týmto tropickým ochorením.
Ako informovala televízia N1 Slovenija s odvolaním sa na denník Slovenske novice, nemocnica zaznamenala od začiatku roka nezvyčajne vysoký počet pacientov s maláriou. Už v januári tam evidovali viac prípadov než zvyčajne za celý rok.
Viacerí pacienti skončili na JIS-ke
Od začiatku roka prijali v nemocnici päť pacientov nakazených maláriou. U troch z nich sa rozvinula ťažká forma ochorenia, ktorá si vyžiadala intenzívnu starostlivosť.
Jeden z pacientov napokon zomrel. Ide o prvé potvrdené úmrtie na maláriu v Slovinsku za približne 30 rokov.
Podľa údajov slovinského Národného inštitútu verejného zdravia sa pacienti nakazili počas pobytu v Rwande, na Zanzibare a v Tanzánii.
Lekári hovoria o podceňovaní rizika
Infektologička Tadeja Kotarová z Univerzitného klinického centra v Ľubľane upozornila, že za rastúcim počtom prípadov môže byť aj popularita exotických dovoleniek.
Podľa nej patrí Zanzibar v posledných rokoch medzi čoraz vyhľadávanejšie turistické destinácie Slovincov.
Lekárka zároveň zdôraznila, že ľudia riziká malárie často podceňujú, hoci ochorenie môže mať veľmi agresívny priebeh a v niektorých prípadoch viesť k smrti v krátkom čase.
Chorobu prenášajú komáre
Malária patrí medzi najrozšírenejšie tropické infekčné ochorenia na svete. Spôsobujú ju parazity prenášané bodnutím infikovaného komára.
Prvé príznaky sa môžu objaviť približne jeden až štyri týždne po nákaze. Typické sú opakované záchvaty vysokej horúčky, zimnica, silné potenie, extrémna únava a bolesti svalov.
Najrizikovejšie skupiny predstavujú deti, tehotné ženy, seniori a ľudia s oslabenou imunitou.