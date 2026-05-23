Belehrad zaplavili desaťtisíce ľudí: Protesty za predčasné voľby opäť rozprúdili napätie v Srbsku

Protivládni demonštranti zapaľujú svetlice počas zhromaždenia vedeného protestujúcimi srbskými univerzitnými študentmi, ktorí presadzujú zásadné politické zmeny v balkánskej krajine vedenej prezidentom Aleksandarom Vučićom. (Zdroj: TASR/AP/Armin Durgut)
BELEHRAD – Desaťtisíce demonštrantov sa v sobotu zhromaždili v centre srbskej metropoly Belehrad, aby zopakovali výzvy na predčasné voľby, ktoré vzišli z protestov proti korupcii vyvolaných nešťastím na železničnej stanici. Informovala o tom agentúra AFP.

Protivládni demonštranti sa v Belehrade zúčastňujú zhromaždenia vedeného srbskými univerzitnými študentmi, ktorí presadzujú zásadné politické zmeny v balkánskej krajine vedenej prezidentom Aleksandarom Vučićom.  (Zdroj: TASR/AP/Armin Durgut)

Od zrútenia prístrešku na stanici v Novom Sade, pri ktorom v novembri 2024 zahynulo 16 ľudí, prerástli požiadavky na transparentné vyšetrovanie do úsilia o nové voľby. Davy ľudí v sobotu večer na námestí v centre Belehradu kričali za zvuku bubnov a píšťaliek slogan protestného hnutia „Študenti víťazia“. Niektorí pochodujúci niesli vlajky Srbska alebo svojich univerzitných fakúlt, iní symboly svojich miest po celej krajine, z ktorých pricestovali.

Muž hodí svetlicu na poriadkovú políciu počas zhromaždenia vedeného protestujúcimi srbskými univerzitnými študentmi, ktorí presadzujú zásadné politické zmeny v balkánskej krajine vedenej prezidentom Aleksandarom Vučićom.  (Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic)

Polícia uviedla, že na demonštráciu prišlo približne 34.000 ľudí. Nezávislý odhad k dispozícii zatiaľ nebol. Protesty sa od tragédie z Nového Sadu nezastavili a na jednu z demonštrácií v marci 2025 prišlo až 300.000 ľudí.

Poriadková polícia postupuje s cieľom rozohnať protivládnych demonštrantov po zrážkach, ktoré viedli protestujúci srbskí univerzitní študenti.  (Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic)

Študenti vedúci hnutie dúfajú, že sobotňajšia demonštrácia oživí ich kampaň s cieľom dotlačiť prezidenta Aleksandra Vučiča k vyhláseniu predčasných volieb. Vučič, ktorý o tejto otázke pravidelne hovorí, vo štvrtok naznačil možnosť ich konania na jeseň tohto roka. Protesty boli zväčša pokojné, v posledných mesiacoch ich však narušili potýčky a viacerí z účastníkov tvrdili, že ich napadli zamaskovaní podporovatelia vlády.

Zásahová polícia rozohnala protivládnych demonštrantov počas zhromaždenia vedeného protestujúcimi srbskými univerzitnými študentmi.  (Zdroj: TASR/AP/Armin Durgut)

K zrážkam došlo aj túto sobotu, informovala agentúra AP. Hlavné zhromaždenie prebehlo pokojne, no neskôr sa skupiny mladých demonštrantov oddelili a dostali do konfliktov s poriadkovou políciou, na ktorú hádzali svetlice, kamene či fľaše. Policajti pri snahe rozohnať ich reagovali paprikovým sprejom.

