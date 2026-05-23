Vedci ju nazývajú nesmrteľnou! Táto medúza dokáže omladnúť a začať život odznova

AMSTERDAM - V prírode platí jednoduché pravidlo – všetko živé sa narodí, starne a napokon zomrie. Existuje však drobný morský tvor, ktorý akoby sa tomuto zákonu vzpieral. Vedci už roky skúmajú medúzu, ktorá dokáže vrátiť čas a znovu sa stať mladším organizmom.
Na prvý pohľad pôsobí nenápadne. Má len niekoľko milimetrov a v oceáne by si ju väčšina ľudí vôbec nevšimla. Napriek tomu sa z nej stal jeden z najfascinujúcejších organizmov na Zemi.
Reč je o medúze Turritopsis dohrnii, ktorú vedci často označujú ako „nesmrteľnú medúzu“. Dôvod je výnimočný – ako jediný známy živočích dokáže opakovane zvrátiť proces starnutia.
Keď sa dospelý tvor zmení späť na mláďa
Väčšina živočíchov prechádza životným cyklom len jedným smerom. Narodia sa, dospejú, rozmnožia sa a zomrú.
Turritopsis dohrnii však ovláda niečo, čo vedci nazývajú biologická transdiferenciácia. Keď sa dostane do stresu, utrpí zranenie alebo čelí nepriaznivým podmienkam, dokáže spustiť mimoriadny proces.
Namiesto smrti sa jej bunky začnú meniť na iné typy buniek a dospelá medúza sa postupne pretransformuje späť do štádia polypu – teda do formy, z ktorej pôvodne vznikla.
Inými slovami, jej životný cyklus sa neuzatvorí. Začne sa odznova.
Teoreticky môže žiť neobmedzene dlho
Práve táto schopnosť viedla k označeniu „nesmrteľná medúza“.
Neznamená to, že tento tvor nemôže zahynúť. Môže sa stať korisťou predátorov, uhynúť na chorobu alebo ho zničiť zmena prostredia.
Ak sa však týmto hrozbám vyhne, teoreticky nemusí zomrieť na starobu.
Práve preto patrí medzi najzaujímavejšie objekty výskumu v oblasti biológie starnutia.
Môže pomôcť aj ľuďom?
Vedci dúfajú, že pochopenie mechanizmov, ktoré tejto medúze umožňujú omladnúť, by mohlo priniesť nové poznatky o regenerácii buniek, liečbe niektorých chorôb či samotnom procese starnutia.
Výskumníci však upozorňujú, že medzi medúzou a človekom existujú obrovské biologické rozdiely. To, čo funguje u jednoduchého morského organizmu, nie je možné automaticky preniesť na ľudské telo.
Napriek tomu zostáva Turritopsis dohrnii jedným z najväčších prírodných paradoxov.
Malý tvor ktorý zmenil pohľad na život
Objav tejto schopnosti vyvolal medzi vedcami veľký záujem. Dlhé desaťročia sa totiž predpokladalo, že starnutie je jednosmerný proces, ktorý nemožno zvrátiť.
Táto drobná medúza však ukázala, že príroda si dokáže vytvoriť riešenia, ktoré sa ešte nedávno zdali nemožné.
Aj preto býva označovaná za jeden z najpozoruhodnejších organizmov na planéte – tvora, ktorý dokáže doslova vrátiť čas.v