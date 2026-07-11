Ekologickosť či kvalita umytia: Ktoré tablety do umývačiek spĺňajú požiadavky Slovákov? dTest odhaľuje krutú realitu

BRATISLAVA - V súčasnosti požadujeme od tabliet do umývačiek riadu viaceré podmienky, ktoré by mali spĺňať. Čoraz viac dbáme na ekologickosť, no naďalej je dôležitá aj kvalita umytého riadu či rýchlosť rozpustnosti počas ktorého programu. Spotrebiteľská organizácia dTest sa pred časom pozrela práve na to, ako tablety na slovenskom trhu spĺňajú tieto podmienky. Ako dopadli vaše obľúbené kapsuly?
Nie je to vôbec tak jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Po dlhých dňoch hľadania si konečne nájdete riadu, ktorá spĺňa všetky vaše požiadavky, a narazíte na tvrdý oriešok. Tým je výber správnych tabliet do umývačky. Slovenský trh je doslova presýtený rôznymi značkami a každý výrobca sľubuje, že práve tie jeho si poradia so zaschnutou špinou, mastnotou a zároveň budú aj ekologické. Je to však pravda?
Spotrebiteľská organizácia dTest má jasné odpovede, a tie vôbec nie sú priaznivé. Laboratórne skúšky 13 tabliet a kapsúl typu „všetko v jednom“ odhalili značné rozdiely v účinnosti umývania, lesku a vzhľadu umytého riadu, ale aj v zložení jednotlivých výrobkov. Testované prostriedky boli vystavené náročným skúškam, ktoré mali preveriť ich skutočné schopnosti. Poradiť si museli s odolnými nečistotami, ako sú zaschnuté zvyšky ovsenej kaše, pripálené mlieko, čajové škvrny alebo vaječný žĺtok. „Práve tieto typy znečistenia ukázali, ako výrazne sa môžu jednotlivé výrobky líšiť. Zatiaľ čo niektoré si s nečistotami poradili relatívne dobre, iné opakovane zlyhávali,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotrebiteľského časopisu dTest.
Problematické bielkoviny
Ako veľmi problematické sa ukázali najmä bielkovinové nečistoty v podobe vaječného žĺtka, s ktorými si väčšina testovaných prostriedkov nedokázala poradiť. Niektoré výrobky zanechávali na riade výrazné zvyšky, čo môže v praxi znamenať nutnosť opätovného umytia. Podobne slabé výkony sa objavili aj pri odstraňovaní čajových škvŕn, kde časť tabliet dosahovala nízku účinnosť, hoci niektoré prípravky si s čajovým povlakom poradili bez problémov.
„Rozdiely medzi jednotlivými výrobkami sú výrazné a niektoré z nich môžu v praxi zlyhávať natoľko, že neprinesú očakávaný efekt, najmä pri odolných nečistotách. Spotrebitelia by preto mali venovať pozornosť nielen deklarovaným vlastnostiam, ale aj reálnym výsledkom testov a zloženiu výrobkov,“ zhŕňa za dTest Hana Hoffmannová.
Kompletné výsledky testu sú k dispozícii na webe spotrebiteľskej organizácie dTest.