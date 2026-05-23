Tajné presúvanie hotovosti vás pred daniarmi neskryje: ŠOK Na stole je nová praktika, bankomaty vás potichu nahlasujú!

BRATISLAVA - Výber väčšej sumy z bankomatu už nemusí byť len bežnou finančnou operáciou. V niektorých krajinách Európy pribúdajú systémy, ktoré detailne sledujú pohyb hotovosti a vyhodnocujú, či zodpovedá príjmom a správaniu klienta. Cieľom je boj proti praniu špinavých peňazí či daňovým únikom.
Na informácie o možnom sledovaní úradmi cez bankomaty upozornil portál Techbyte.sk. Podľa neho bol v Taliansku nedávno zavedený systém, ktorý monitoruje väčšie alebo neobvyklé hotovostné operácie. Sleduje pritom nielen jednorazové výbery, ale aj sériu menších transakcií.
Sledujú tak správanie klienta a podnikateľov
"Systém sleduje pohyb hotovosti veľmi pozorne a vyhodnocuje, či výbery a vklady dávajú zmysel vzhľadom na príjmy, podnikanie alebo bežné správanie klienta," uviedol portál.
Banky a ďalšie finančné inštitúcie majú podľa pravidiel povinnosť pravidelne zasielať údaje o hotovostných operáciách finančnej spravodajskej jednotke pri Banca d’Italia.
Ide im o odhaľovanie prania špinavých peňazí a podozrivých operácií
Kontrola sa týka hotovostných pohybov, ktoré v priebehu jedného kalendárneho mesiaca dosiahnu alebo prekročia hranicu 10-tisíc eur. Nezáleží pritom na tom, či ide o jeden veľký výber alebo viacero menších operácií.
Ak teda klient nevyberie naraz 10-tisíc eur, ale vykoná viacero výberov alebo vkladov po najmenej 1 000 eur, systém ich automaticky spočíta a vyhodnotí. Bankám tak neuniknú ani rozdelené transakcie.
Hlavným cieľom opatrení je odhaľovanie podozrivých finančných operácií, boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu nelegálnych aktivít či daňovým únikom.