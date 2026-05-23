Pohroma pre Európu: Ceny hnojív v EÚ letia nahor, Slováci v GRAFE nelichotivo predbehli Čechov aj Nemcov!

BRATISLAVA - Ceny hnojív v Európskej únii sa po predchádzajúcom poklese opäť výrazne zvyšujú. Vyplýva to z najnovších údajov, podľa ktorých sa ceny a pôdnych zúrodňovačov vo štvrtom štvrťroku 2025 medziročne zvýšili o 8 percent. Slovensko sa nachádza v nadpriemernom pásme.
Najnovšie čísla ukázal Eurostat. Podľa štatistík ide už o štvrtý kvartál po sebe, počas ktorého ceny rastú. Po prudkom zdražovaní v rokoch 2021 a 2022 totiž nasledoval pokles cien v rokoch 2023 a 2024. Trend sa však minulý rok opäť otočil.
Slováci sú siedmi, vedú Rumuni
Zdražovanie zaznamenala väčšina členských štátov EÚ. Ceny hnojív vzrástli v 24 z 27 krajín únie. Najvýraznejší nárast hlásilo Rumunsko, kde ceny stúpli o 16,8 percenta. Nasledovalo Írsko s rastom o 15,3 percenta a Holandsko, kde hnojivá zdraželi o 12,1 percenta. Slovensko obsadilo tiež nie veľmi lichotivú siedmu priečku s nárastom nad 10 percent.
Naopak, pokles cien evidovali len tri krajiny. Najvýraznejšie zlacneli hnojivá v Bulharsku, a to o 6,1 percenta. Mierny pokles zaznamenali aj Chorvátsko a Litva, v oboch prípadoch o 0,2 percenta.
Rast cien hnojív môže podľa analytikov opäť zvýšiť tlak na poľnohospodárov a následne aj na ceny potravín v celej Európe.