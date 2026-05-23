Sobota23. máj 2026, meniny má Želmíra, zajtra Ela, Vanesa

Pohroma pre Európu: Ceny hnojív v EÚ letia nahor, Slováci v GRAFE nelichotivo predbehli Čechov aj Nemcov!

Hnojivá zdražujú a Slovensko sa ocitlo na vysokej priečke. Zobraziť galériu (2)
Hnojivá zdražujú a Slovensko sa ocitlo na vysokej priečke. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Ceny hnojív v Európskej únii sa po predchádzajúcom poklese opäť výrazne zvyšujú. Vyplýva to z najnovších údajov, podľa ktorých sa ceny a pôdnych zúrodňovačov vo štvrtom štvrťroku 2025 medziročne zvýšili o 8 percent. Slovensko sa nachádza v nadpriemernom pásme.

Najnovšie čísla ukázal Eurostat. Podľa štatistík ide už o štvrtý kvartál po sebe, počas ktorého ceny rastú. Po prudkom zdražovaní v rokoch 2021 a 2022 totiž nasledoval pokles cien v rokoch 2023 a 2024. Trend sa však minulý rok opäť otočil.

Slováci sú siedmi, vedú Rumuni

Zdražovanie zaznamenala väčšina členských štátov EÚ. Ceny hnojív vzrástli v 24 z 27 krajín únie. Najvýraznejší nárast hlásilo Rumunsko, kde ceny stúpli o 16,8 percenta. Nasledovalo Írsko s rastom o 15,3 percenta a Holandsko, kde hnojivá zdraželi o 12,1 percenta. Slovensko obsadilo tiež nie veľmi lichotivú siedmu priečku s nárastom nad 10 percent.

Pohroma pre Európu: Ceny
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: ec.europa.eu)

Naopak, pokles cien evidovali len tri krajiny. Najvýraznejšie zlacneli hnojivá v Bulharsku, a to o 6,1 percenta. Mierny pokles zaznamenali aj Chorvátsko a Litva, v oboch prípadoch o 0,2 percenta.

Rast cien hnojív môže podľa analytikov opäť zvýšiť tlak na poľnohospodárov a následne aj na ceny potravín v celej Európe.

Viac o téme: CenyPoľnohospodáriŠtatistikaPriemerHnojiváEurópa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
MIMORIADNY ONLINE Dron zasiahol obytný dom v Rusku: Medzi ranenými je aj malé dieťa
Zahraničné
FOTO Polystyrén už nebude problém,
Polystyrén už nebude problém, ale surovina: Českí vedci prekvapili svet, nový materiál všetko mení
Zaujímavosti
FOTO Inflácia opäť rastie, apríl
Inflácia opäť rastie, apríl priniesol druhý najvyšší skok v roku! Slová analytikov vás nepotešia
Domáce
Časovaná bomba v obchodoch:
Časovaná bomba v obchodoch: Kvôli TOMUTO si už čoskoro zrejme poriadne priplatíme!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

3. ročník podujatia Renesančný piknik v Bratislave
3. ročník podujatia Renesančný piknik v Bratislave
Správy
V Štiavniku horí les a požiarnici sú v plnom nasadení
V Štiavniku horí les a požiarnici sú v plnom nasadení
Správy
Furmani súťažili na lúke v Bielych Karpatoch pri Starej Turej
Furmani súťažili na lúke v Bielych Karpatoch pri Starej Turej
Správy

Domáce správy

Aktualizujeme Chlapci, nevadí, ideme ďalej!
Chlapci, nevadí, ideme ďalej! REAKCIE politikov na hokejovú prehru s Českom, chystajte sa radšej na Kanadu!
Domáce
MIMORIADNA nehoda na Donovaloch:
MIMORIADNA nehoda na Donovaloch: Čelná zrážka, motorkára (48) musel prepravovať vrtuľník!
Domáce
Hasiči majú veľmi ťažký
Hasiči majú veľmi ťažký víkend: Neďaleko Bytče horí les, rázny zásah v mimoriadne komplikovanom teréne!
Domáce
Tisíce detí na Slovensku sa zapoja do týždňa bez obrazoviek – začína výzva MINIdigi
Tisíce detí na Slovensku sa zapoja do týždňa bez obrazoviek – začína výzva MINIdigi
Regióny

Zahraničné

Brutálna predpoveď počasia na
Brutálna predpoveď počasia na leto: Horúčavy nie sú to najhoršie! TOTO nás čaká
Zahraničné
Ilustračné foto
Chaos v Doveri: Pre zápchy pozastavili nový digitálny systém kontrol EÚ
Zahraničné
Bojovníci Hamasu a Islamského
Irán podľa Hizballáhu uistil, že regionálne hnutia neprestane podporovať
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Marco Rubio
Dohoda s Iránom môže prísť už v sobotu: Spojené štáty hovoria o pokroku
Zahraničné

Prominenti

Princ William
Nečakané emócie v rozhovore o Kate: Takéto slová sme od princa Williama ešte nepočuli!
Zahraniční prominenti
Veronika Rajek
Obrovská radosť najsledovanejšej Slovenky: Porodila dievčatko... Tajnosti okolo mena!
Domáci prominenti
Viktoria Aicha Niang
Šťastne zadaná Aicha prehovorila o vzťahu: Čo prezradila o ďalšom vážnom kroku po štyroch rokoch
Domáci prominenti
Smutná správa zo sveta
Smutná správa zo sveta hudby: Zomrel priekopník hip-hopu... Pár dní po narodeninách!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Turritopsis dohrnii
Vedci ju nazývajú nesmrteľnou! Táto medúza dokáže omladnúť a začať život odznova
Zaujímavosti
FOTO Takúto ponuku ste ešte
Takúto ponuku ste ešte nevideli: Majiteľ sa zbavuje Pekla! Neuveríte, KOĽKO zaň pýta
Zaujímavosti
Staňte sa na noc
Staňte sa na noc kráľmi: 7 európskych hradov, v ktorých môžete prespať
dromedar.sk
Bojujete s potkanmi v
Bojujete s potkanmi v záhrade? Odborníci radia jednoduchý trik, ktorý ich odradí bez jedov
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slovenky objavili hit leta: Opálenie ako z dovolenky aj bez jediného lúča slnka!
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk

Ekonomika

Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)

Šport

MS V HOKEJI 2026 Výborný výkon nestačil: Slovensko si proti Česku pripísalo prvú prehru na turnaji
MS V HOKEJI 2026 Výborný výkon nestačil: Slovensko si proti Česku pripísalo prvú prehru na turnaji
Slováci
Neuveriteľné okolnosti, aké svet nevidel! Česko zažilo jeden z najdivnejších zápasov histórie
Neuveriteľné okolnosti, aké svet nevidel! Česko zažilo jeden z najdivnejších zápasov histórie
Chance liga
MS V HOKEJI 2026 Zaslúžili by sme si minimálne bod: Pozrite si reakcie po smolnej prehre proti Česku
MS V HOKEJI 2026 Zaslúžili by sme si minimálne bod: Pozrite si reakcie po smolnej prehre proti Česku
Slováci
VIDEO MS V HOKEJI 2026 Črtá sa totálna senzácia: Šok pre Američanov a hroziaci koniec už v skupine
VIDEO MS V HOKEJI 2026 Črtá sa totálna senzácia: Šok pre Američanov a hroziaci koniec už v skupine
MS v hokeji

Auto-moto

NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
Domáce
Víkend, ktorý vám môže zmeniť kariéru: Prečo úspešní ľudia nikdy úplne „nevypnú“ a čo robia inak
Víkend, ktorý vám môže zmeniť kariéru: Prečo úspešní ľudia nikdy úplne „nevypnú“ a čo robia inak
Práca a voľný čas
Nenápadní, ale kľúčoví: Kolegovia, vďaka ktorým všetko funguje tak, ako má
Nenápadní, ale kľúčoví: Kolegovia, vďaka ktorým všetko funguje tak, ako má
Vzťahy na pracovisku
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
Rady a tipy
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Ovocné dezerty

Technológie

Schrödingerove hodiny: Čas môže podľa fyzikov tikať rýchlejšie aj pomalšie naraz
Schrödingerove hodiny: Čas môže podľa fyzikov tikať rýchlejšie aj pomalšie naraz
Veda a výskum
VIDEO: Ruský dron Molniya sypal nad Ukrajinou žeravý kov. Lacný stroj z preglejky má prepáliť siete, ktoré chránia vojakov pred FPV dronmi
VIDEO: Ruský dron Molniya sypal nad Ukrajinou žeravý kov. Lacný stroj z preglejky má prepáliť siete, ktoré chránia vojakov pred FPV dronmi
Armádne technológie
Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Vedci teraz ukázali umelé vajce, z ktorého sa už vyliahli prvé kurčatá
Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Vedci teraz ukázali umelé vajce, z ktorého sa už vyliahli prvé kurčatá
Technológie
Nástupca medi je bližšie, než sa zdalo. Klasické káble môžu nahradiť ľahké uhlíkové nanovlákna
Nástupca medi je bližšie, než sa zdalo. Klasické káble môžu nahradiť ľahké uhlíkové nanovlákna
Technológie

Bývanie

Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie

Pre kutilov

Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj bývalý partner zverejnil moje súkromné zábery: Rozišiel sa pritom so mnou on, no toto ho vytočilo
Partnerské vzťahy
Môj bývalý partner zverejnil moje súkromné zábery: Rozišiel sa pritom so mnou on, no toto ho vytočilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Chlapci, nevadí, ideme ďalej!
Domáce
Chlapci, nevadí, ideme ďalej! REAKCIE politikov na hokejovú prehru s Českom, chystajte sa radšej na Kanadu!
MIMORIADNA nehoda na Donovaloch:
Domáce
MIMORIADNA nehoda na Donovaloch: Čelná zrážka, motorkára (48) musel prepravovať vrtuľník!
Brutálna predpoveď počasia na
Zahraničné
Brutálna predpoveď počasia na leto: Horúčavy nie sú to najhoršie! TOTO nás čaká
Hasiči majú veľmi ťažký
Domáce
Hasiči majú veľmi ťažký víkend: Neďaleko Bytče horí les, rázny zásah v mimoriadne komplikovanom teréne!

Ďalšie zo Zoznamu