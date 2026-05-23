Smutná správa zo sveta hudby: Zomrel priekopník hip-hopu... Pár dní po narodeninách!

LOS ANGELES - Hip-hop prišiel o jednu zo svojich ikon. Rob Base, člen legendárneho dua DJ E-Z Rock a hlas nesmrteľného hitu It Takes Two, zomrel vo veku 59 rokov.
Hip-hopový svet zasiahla smutná správa o úmrtí rapera Roba Basea, ktorý zomrel vo veku 59 rokov, len niekoľko dní po oslave svojich narodenín. Podľa informácií zverejnených na jeho oficiálnom Instagrame prehral tichý boj s rakovinou.
„Dnes so zlomeným srdcom oznamujeme, že hip-hopová legenda Rob Base zomrela pokojne 22. mája 2026, obklopený rodinou, po tajnom boji s rakovinou,“ uvádza sa vo vyhlásení. Rob Base, vlastným menom Robert Ginyard, sa preslávil ako člen legendárneho dua DJ E-Z Rock, ktoré v roku 1988 prerazilo ikonickým hitom It Takes Two.
Svojho hudobného partnera spoznal ešte ako dieťa a ich spoločná vášeň pre hudbu prerástla do úspešnej kariéry, ktorá výrazne ovplyvnila hip-hopovú scénu konca 80. a 90. rokov. Rodina vo vyhlásení vzdala umelcovi emotívnu poctu: „Robova hudba, energia a odkaz pomohli formovať celú generáciu a priniesli radosť miliónom ľudí po celom svete. Mimo pódia bol milujúcim otcom, rodinne založeným človekom, priateľom a tvorivou silou, na ktorej vplyv sa nikdy nezabudne.“