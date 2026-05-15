Slovenská republika informuje Skupinu štátov proti korupcii o plnení odporúčaní

BRATISLAVA - Slovenská republika bude o prijatých opatreniach na plnenie odporúčaní informovať Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy v rámci nadväzujúceho hodnotiaceho procesu. Cieľom tohto procesu je, aby odporúčania prispeli k ďalšiemu posilneniu dôvery verejnosti v transparentné, zodpovedné a otvorené fungovanie samosprávy. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o tom informovalo na svojom webe v reakcii na závery hodnotiacej správy GRECO, zverejnenej v stredu (13. 5.). To okrem iného vyzvalo slovenské úrady na zlepšenie spolupráce v boji proti korupcii.
Slovenská republika patrí podľa MS medzi prvé krajiny Rady Európy, ktoré prešli hodnotením v rámci VI. hodnotiaceho kola Skupiny štátov proti korupcii (GRECO). Nové hodnotiace kolo sa po prvýkrát zameriava na prevenciu korupcie a podporu integrity na miestnej a regionálnej úrovni. Do hodnotenia sa na Slovensku dobrovoľne zapojili dve samosprávy - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Trenčiansky samosprávny kraj. Ako zástupcovia oboch úrovní samosprávy poskytli hodnotiacemu tímu GRECO priestor na posúdenie toho, ako sa pravidlá integrity a protikorupčné opatrenia uplatňujú v praxi.
Stretnutia expertov
Hodnotiaci tím GRECO sa počas hodnotiacej návštevy v máji 2025 stretol so zástupcami štátnych orgánov, samospráv, ako aj akademickej obce a občianskej spoločnosti. Predmetom hodnotenia boli najmä pravidlá transparentnosti, predchádzania konfliktu záujmov, etické štandardy, kontrolné mechanizmy a zodpovedný výkon verejných funkcií na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy.
Závery správy
Hodnotiaca správa Slovenskej republiky bola prijatá na plenárnom zasadnutí GRECO v marci tohto roka. Okrem odporúčaní na ďalšie zlepšenie správa poukazuje aj na príklady dobrej praxe oboch hodnotených samospráv. „Odporúčania GRECO smerujú najmä k pravidelnému hodnoteniu korupčných rizík, posilneniu etických kódexov a poradenských mechanizmov, jasnejším pravidlám pre predchádzanie konfliktu záujmov, väčšej transparentnosti kontaktov s tretími stranami a lepšej informovanosti o oznamovaní protispoločenskej činnosti,“ vysvetľuje MS. Viaceré odporúčania presahujú podľa rezortu rámec pôsobnosti jednotlivých hodnotených samospráv a súvisia aj so širším právnym a inštitucionálnym nastavením.
Celkovo bolo Slovensku - úradom na celoštátnej úrovni, ako aj v Trenčianskom kraji a v Bratislave, adresovaných 13 odporúčaní. Slovenské úrady majú do 30. septembra 2027 predložiť svoju správu o opatreniach prijatých na vykonanie odporúčaní. GRECO zdôraznilo, že v niektorých oblastiach si to bude vyžadovať užšiu koordináciu medzi úradmi na krajskej a celoštátnej úrovni.
GRECO je Skupina štátov proti korupcii vytvorená v rámci Rady Európy. Slovenská republika patrí medzi jej zakladajúcich členov. Jej hodnotenia sú založené na vzájomnom posudzovaní členských štátov a slúžia na podporu dodržiavania a rozvoja protikorupčných štandardov Rady Európy.