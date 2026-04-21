Trumpova ministerka končí: Má na krku škandálne obvinenia! Sex s ochrankárom a alkohol v práci

WASHINGTON - Odchod ministerky práce z administratívy prichádza po sérii vážnych podozrení. Vyšetrovanie odhalilo problematické správanie aj komunikáciu v rezorte.
Náhly koniec po tlaku
Americký prezident Donald Trump odvolal ministerku práce Lori Chavezovú-DeRemerovú, ktorá opúšťa vládu po mesiacoch narastajúceho tlaku.
Oficiálne vysvetlenie hovorí o jej odchode do súkromného sektora. K rozhodnutiu však došlo v čase, keď jej pôsobenie preverovalo viacero vyšetrovaní.
Vyšetrovanie odkrylo podozrenia
Podľa agentúry AP čelila viacerým obvineniam zo zneužívania postavenia, vrátane údajného nevhodného sexuálneho vzťahu s podriadeným z ochranky či konzumácie alkoholu počas pracovného času.
Tieto tvrdenia však ministerka odmietala a neboli oficiálne potvrdené.
Kľúčové zistenia New York Times
Zlom v prípade priniesli zistenia denníka The New York Times, na ktoré odkazujú aj ďalšie médiá.
Podľa nich inšpektor ministerstva práce preveroval materiály, ktoré naznačovali, že ministerka, jej blízki spolupracovníci aj rodinní príslušníci mali posielať osobné správy a požiadavky mladším zamestnancom rezortu.
Zvláštnu pozornosť vzbudila komunikácia jej manžela, ktorý si podľa zistení denníka písal s mladými zamestnankyňami ministerstva. Niektorí pracovníci mali byť dokonca vyzývaní, aby „venovali pozornosť“ jej rodine.
Atmosféra na ministerstve
Vyšetrovanie sa zároveň týkalo aj celkového fungovania rezortu. Podľa výpovedí zamestnancov, ktoré citujú americké médiá, panovalo na ministerstve napäté prostredie a nespokojnosť.
Do prípadu sa zapojil aj úrad generálneho inšpektora, pričom vyšetrovanie sa postupne rozšírilo na viaceré oblasti fungovania ministerstva.
Aj ďalšie podozrenia
Popri tom sa objavili aj ďalšie tvrdenia – napríklad o zneužívaní služobných ciest na súkromné účely či nevhodnom správaní voči zamestnancom.
Tieto informácie sa objavili v médiách a boli predmetom preverovania, no rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch neboli definitívne potvrdené.
Koniec bez jasného vysvetlenia
Odvolanie ministerky tak prichádza v momente, keď sa okolo jej pôsobenia nahromadilo množstvo otáznikov.
Administratíva detailné dôvody neuviedla, čo len posilnilo dojem, že za jej odchodom stojí kombinácia tlaku a prebiehajúcich vyšetrovaní.