Nedeľa10. máj 2026, meniny má Viktória, zajtra Blažena

Profesorka bije na POPLACH: Tieto prostredia sú veľkým výkričníkom, stačí vdýchnuť prach a máte problém!

Hantavírus sa šíri hlavne v prašnom prostredí. Zobraziť galériu (2)
Hantavírus sa šíri hlavne v prašnom prostredí. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

VARŠAVA - Správy o troch úmrtiach na palube výletnej lode MV Hondius vyvolali obavy z nebezpečného hantavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informovala, že u viacerých pasažierov vzniklo podozrenie na nákazu. Odborníci však upozorňujú, že riziko rozsiahlej epidémie je v Európe nízke. Nebezpečenstvo však môže číhať aj pri bežných činnostiach, napríklad pri upratovaní zaprášených priestorov po zime.

Podľa profesorky Joanny Zajkowskej z Lekárskej univerzity v poľskom Białystoku sa hantavírus neprenáša medzi ľuďmi, čo výrazne znižuje riziko masového šírenia. Tvrdí to pre portál Fakt.pl.

Vírus prenášajú hlodavce, veľkým výkričníkom je prach, pozor si dajte pri upratovaní

"Človek sa od človeka nenakazí, takže riziko epidémie je malé," uviedla odborníčka pre poľský denník Fakt. Virus sa však môže preniesť z hlodavcov na človeka. V Poľsku sú podľa odborníkov rezervoármi vírusu najmä ryšavka hrdzavá a myš lesná. K nákaze dochádza kontaktom s močom alebo výkalmi hlodavcov, ale aj vdýchnutím kontaminovaného prachu.

MIMORIADNY ONLINE Smrteľný vírus naháňa strach! Odhalili PRVÝ PRÍPAD nákazy u osoby, ktorá nebola na palube! Prečítajte si tiež

MIMORIADNY ONLINE Smrteľný vírus naháňa strach! Odhalili PRVÝ PRÍPAD nákazy u osoby, ktorá nebola na palube!

"K nákaze dochádza kontaktom s výkalmi alebo močom hlodavcov, ako aj vdýchnutím prachu obsahujúceho vírus, ktorý môže vzniknúť napríklad z trávy, sena či prachu," vysvetlila Zajkowska. Práve preto odborníci varujú pred neopatrným upratovaním chát, pivníc či hospodárskych budov po zime. Rizikové môžu byť priestory, kde sa dlhší čas hromadil prach alebo sa pohybovali hlodavce.

Zaprášené staršie chaty ako tichý šíriteľ

"Nebezpečenstvo sa môže objaviť pri upratovaní po zime niečoho, čo je zaprášené, napríklad chaty," upozornila odborníčka. Podľa nej sú najohrozenejší ľudia pracujúci v zaprášených priestoroch, kanalizáciách alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so senom, trávou či potravinami, ktoré mohli byť kontaminované hlodavcami.

"Riziko sa môže objaviť aj pri masívnej kontaminácii potravín, ale aj pri upratovacích prácach po zime na miestach, kde sa hromadí prach — napríklad v chatách," doplnila Zajkowska.

Začína to horúčkami, končiť môže až zlyhaním obličiek

Odborníčka zároveň upokojuje, že európske varianty hantavírusu mávajú spravidla miernejší priebeh než niektoré iné kmene vo svete. "V našej krajine sa zaznamenávajú jednotlivé prípady. Európske varianty majú menej dramatický priebeh. V Škandinávii registrujú oveľa viac prípadov, ale aj tam má choroba pomerne mierny priebeh," povedala.

Profesorka bije na POPLACH:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Hantavírus sa spočiatku prejavuje príznakmi podobnými chrípke. Pacienti môžu mať horúčku, bolesti hlavy, svalov či brucha. V závažnejších prípadoch sa môžu objaviť poruchy funkcie obličiek alebo krvácavé prejavy.

Viac o téme: UpratovaniePrenosNákazaOdborníčkaHantavírusJoanna Zajkowska
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Výletná loď MV Hondius,
AKTUÁLNE Loď MV Hondius s výskytom hantavírusu dorazila na Tenerife!
Zahraničné
Zdravotníci sprevádzajú pacienta, druhého
Španielsko hlási pacientku s hantavírusom: Žena bola v kontakte s infikovanou Holanďankou
Zahraničné
Vo Švajčiarsku sa lieči
Vo Švajčiarsku sa lieči muž s hantavírusom, predtým bol na výletnej lodi
Zahraničné
Apokalypsa na obzore? Smrteľný
Apokalypsa na obzore? Smrteľný vírus od hlodavcov na lodi sa už šíri aj medzi ľuďmi!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
Správy
4. ročník Jarných slávností býka a Bača fest v obci Čierne
4. ročník Jarných slávností býka a Bača fest v obci Čierne
Správy
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Deň matiek si uctievajú
Deň matiek si uctievajú aj politici: Pozrite sa, ako vyzerajú ich spoločné zábery, nie všetky sa rady fotia!
Domáce
Ilustračné foto
Smutná správa z umenia: Vo veku 93 rokov zomrel významný maliar a pedagóg slovenskej kultúry
Domáce
Robert Fico
Fico o kauze Očistec a politike: Očakáva zadosťučinenie pre Tibora Gašpara a hovorí o veľkých zmenách v koalícii
Domáce
Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom: Vojenská prísaha, atrakcie pre rodiny aj bezplatné vlaky
Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom: Vojenská prísaha, atrakcie pre rodiny aj bezplatné vlaky
Žilina

Zahraničné

FOTO Výbuchu bomby a streľba
Výbuchu bomby a streľba militantov v Pakistane: Zahynulo najmenej 12 ľudí
Zahraničné
Profesorka bije na POPLACH:
Profesorka bije na POPLACH: Tieto prostredia sú veľkým výkričníkom, stačí vdýchnuť prach a máte problém!
Zahraničné
Výletná loď MV Hondius,
AKTUÁLNE Loď MV Hondius s výskytom hantavírusu dorazila na Tenerife!
Zahraničné
Výstup na sopku sa
Výstup na sopku sa zmenil na boj o život: Záchranári vyslobodili telo jednej z obetí
Zahraničné

Prominenti

Z tohto rozkošného dievčatka
Z tohto rozkošného dievčatka vyrástla známa slovenská spisovateľka! Spoznáte ju na FOTO z detstva?
Domáci prominenti
Kontroverzná exmarkizáčka ide kandidovať:
Kontroverzná exmarkizáčka ide kandidovať: Škandalóznu minulosť jej dávajú ľudia vyžrať!
Domáci prominenti
PÁN HEREC dohral, na
PÁN HEREC dohral, na divadlo mal ťažké srdce: Pritom sa mu dnes nikto nevyrovná!
Osobnosti
Premiéra filmu Diabol nosí
Slovenská herečka ukázala sestru: Z tej podoby odpadnete!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Robíte to správne? Dentálna
Robíte to správne? Dentálna hygienička VARUJE pred chybou, ktorou si potajomky NIČÍTE zuby!
Zaujímavosti
Gua sha na tvár:
Gua sha na tvár: Ako ju používať správne a čo naozaj robí s pokožkou
vysetrenie.sk
Keď valcuje genetické kríženie
Keď valcuje genetické kríženie a AI: Dvaja bratia vypestovali BIELE jahody, ktoré chutia ako...Tomu NEUVERÍTE!
Zaujímavosti
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite sa, na ktorých miestach tela sa najradšej nenápadne skrývajú! TRIKY na kliešte
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!

Šport

VIDEO Pražské derby plné emócií sa nedohralo: Zápas poznačil napadnutie hráčov fanúšikmi
VIDEO Pražské derby plné emócií sa nedohralo: Zápas poznačil napadnutie hráčov fanúšikmi
Chance liga
Svitá nádej pre reprezentáciu na kvalitné posily? Traja Slováci vrátane Chromiaka sú voľní
Svitá nádej pre reprezentáciu na kvalitné posily? Traja Slováci vrátane Chromiaka sú voľní
Zámorské súťaže
VIDEO Carolina je expresne vo finále konferencie: Na západe Wild zdramatizovali sériu
VIDEO Carolina je expresne vo finále konferencie: Na západe Wild zdramatizovali sériu
NHL
VIDEO Napravená chuť po včerajšej prehre: Slovenskí hokejisti v tesnom zápase zdolali Dánov
VIDEO Napravená chuť po včerajšej prehre: Slovenskí hokejisti v tesnom zápase zdolali Dánov
Slováci

Auto-moto

TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Klasické testy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Prostredie práce
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Podnikanie
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Aktuality
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Rady a tipy
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty

Technológie

Vedci vyvinuli látku, ktorú stačí vstreknúť do krvi a začne liečiť poškodené tkanivá: Už sa pripravujú aj klinické testy na ľuďoch
Vedci vyvinuli látku, ktorú stačí vstreknúť do krvi a začne liečiť poškodené tkanivá: Už sa pripravujú aj klinické testy na ľuďoch
Veda a výskum
Poľsko už o pár dní prepíše históriu NATO. Ako prvé na východnom krídle nasadí stealth stíhačky F-35
Poľsko už o pár dní prepíše históriu NATO. Ako prvé na východnom krídle nasadí stealth stíhačky F-35
Vojenská technika
Môže sa človek raz teleportovať ako v Star Treku? Vedci vysvetľujú, kde končí sci-fi a začína fyzika
Môže sa človek raz teleportovať ako v Star Treku? Vedci vysvetľujú, kde končí sci-fi a začína fyzika
Technológie
Ukrajina už nechce posielať vojakov na smrteľne nebezpečné cesty. Na front pošle 25-tisíc robotických vozidiel
Ukrajina už nechce posielať vojakov na smrteľne nebezpečné cesty. Na front pošle 25-tisíc robotických vozidiel
Armádne technológie

Bývanie

Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?

Pre kutilov

Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Matky a dcéry: Uhádnete, kto ku komu patrí?
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Matky a dcéry: Uhádnete, kto ku komu patrí?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Profesorka bije na POPLACH:
Zahraničné
Profesorka bije na POPLACH: Tieto prostredia sú veľkým výkričníkom, stačí vdýchnuť prach a máte problém!
Výletná loď MV Hondius,
Zahraničné
AKTUÁLNE Loď MV Hondius s výskytom hantavírusu dorazila na Tenerife!
Zahraničné
ONLINE Irán vyslal tvrdý odkaz USA: V prípade ďalšieho útoku vraj príde odveta!
MIMORIADNY ONLINE Trumpov plán
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trumpov plán narazil na realitu frontu: Rusko a Ukrajina sa obviňujú z porušovania krátkodobého prímeria

Ďalšie zo Zoznamu