Profesorka bije na POPLACH: Tieto prostredia sú veľkým výkričníkom, stačí vdýchnuť prach a máte problém!

VARŠAVA - Správy o troch úmrtiach na palube výletnej lode MV Hondius vyvolali obavy z nebezpečného hantavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informovala, že u viacerých pasažierov vzniklo podozrenie na nákazu. Odborníci však upozorňujú, že riziko rozsiahlej epidémie je v Európe nízke. Nebezpečenstvo však môže číhať aj pri bežných činnostiach, napríklad pri upratovaní zaprášených priestorov po zime.
Podľa profesorky Joanny Zajkowskej z Lekárskej univerzity v poľskom Białystoku sa hantavírus neprenáša medzi ľuďmi, čo výrazne znižuje riziko masového šírenia. Tvrdí to pre portál Fakt.pl.
Vírus prenášajú hlodavce, veľkým výkričníkom je prach, pozor si dajte pri upratovaní
"Človek sa od človeka nenakazí, takže riziko epidémie je malé," uviedla odborníčka pre poľský denník Fakt. Virus sa však môže preniesť z hlodavcov na človeka. V Poľsku sú podľa odborníkov rezervoármi vírusu najmä ryšavka hrdzavá a myš lesná. K nákaze dochádza kontaktom s močom alebo výkalmi hlodavcov, ale aj vdýchnutím kontaminovaného prachu.
"K nákaze dochádza kontaktom s výkalmi alebo močom hlodavcov, ako aj vdýchnutím prachu obsahujúceho vírus, ktorý môže vzniknúť napríklad z trávy, sena či prachu," vysvetlila Zajkowska. Práve preto odborníci varujú pred neopatrným upratovaním chát, pivníc či hospodárskych budov po zime. Rizikové môžu byť priestory, kde sa dlhší čas hromadil prach alebo sa pohybovali hlodavce.
Zaprášené staršie chaty ako tichý šíriteľ
"Nebezpečenstvo sa môže objaviť pri upratovaní po zime niečoho, čo je zaprášené, napríklad chaty," upozornila odborníčka. Podľa nej sú najohrozenejší ľudia pracujúci v zaprášených priestoroch, kanalizáciách alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so senom, trávou či potravinami, ktoré mohli byť kontaminované hlodavcami.
"Riziko sa môže objaviť aj pri masívnej kontaminácii potravín, ale aj pri upratovacích prácach po zime na miestach, kde sa hromadí prach — napríklad v chatách," doplnila Zajkowska.
Začína to horúčkami, končiť môže až zlyhaním obličiek
Odborníčka zároveň upokojuje, že európske varianty hantavírusu mávajú spravidla miernejší priebeh než niektoré iné kmene vo svete. "V našej krajine sa zaznamenávajú jednotlivé prípady. Európske varianty majú menej dramatický priebeh. V Škandinávii registrujú oveľa viac prípadov, ale aj tam má choroba pomerne mierny priebeh," povedala.
Hantavírus sa spočiatku prejavuje príznakmi podobnými chrípke. Pacienti môžu mať horúčku, bolesti hlavy, svalov či brucha. V závažnejších prípadoch sa môžu objaviť poruchy funkcie obličiek alebo krvácavé prejavy.