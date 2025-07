Štátna ochrana prírody prijala 701 hlásení o možnom výskyte invázneho sršňa ázijského v SR

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR prijala od začiatku tohto roka do 2. júla 701 hlásení o možnom výskyte sršňa ázijského. Uviedol odbor komunikácie ŠOP.

Výskyt sršňa potvrdili na Slovensku vlani v Palárikove, a to cez mobilnú aplikáciu „Zastav sršňa“. „Išlo o lietajúce jedince aj hniezdo, ktoré bolo dohľadané a zlikvidované,“ priblížili ochranári. Ďalšieho samčeka nahlásili taktiež minulý rok cez systém rýchleho varovania v obci Dolný Ohaj. Jedinca odchytili a usmrtili. „Ďalšie jedince ani hniezdo sa nepotvrdili,“ dodala.

Posledný nález nahlásený v marci

Zatiaľ posledný nález nahlásili ochranárom cez systém rýchleho varovania v marci 2025 z obce Pravenec. Išlo o prezimujúcu kráľovnú, ktorá nestihla založiť novú populáciu, pretože ju včas eliminovali. Na Slovensko ju doviezli spolu s tovarom zo zahraničia, tvrdí ŠOP.

„Sršeň ázijský je o niečo menší ako sršeň obyčajný. Kráľovné dosahujú dĺžku 30 milimetrov, samce a robotnice sú o niečo menšie. Sfarbenie na hlave a hrudi je prevažne čierne so širokým oranžovým pásom na brušku,“ priblížili štátni ochranári. Poukázali tiež na to, že typickým znakom pre tento druh sú výrazne žlté posledné články nôh. Ich hniezda sú hnedej farby. Jarné hniezda majú veľkosť tenisovej loptičky, sekundárne aj do jedného metra. Ich hniezdo má otvor z boku, hniezdo sršňa obyčajného ho má zospodu.

V prípade podozrenia výskytu je potrebné nález nahlásiť na štátnej ochrane prírody, a to prostredníctvom systému rýchleho varovania, mobilnej aplikácie „Zastav sršňa“ alebo e-mailom na srsen@sopsr.sk.

Sršeň ázijský je invázny druh, ktorý bol do Európy zavlečený pravdepodobne prostredníctvom lodnej dopravy, prvýkrát ho spozorovali pred asi 20 rokmi vo Francúzsku. Predstavuje hrozbu pre opeľovače, včelárov, ovocinárov a aj potenciálnu hrozbu pre alergikov. Napáda a živí sa včelami, ako aj ostatným hmyzom menším od neho a znehodnocuje ovocie jeho požieraním.