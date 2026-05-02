Mexický guvernér dočasne odstúpil: USA ho obvinili z pašovania drog

MEXIKO - Guvernér mexického štátu, ktorého Spojené štáty obvinili z napojenia na obchod s drogami, v piatok oznámil, že dočasne odstupuje z funkcie, aby uľahčil vyšetrovanie. Informuje správa tlačovej agentúry AFP.
Guvernér štátu Sinaloa Ruben Rocha Moya a ďalších deväť osôb bolo tento týždeň obvinených americkým ministerstvom spravodlivosti zo spolupráce s notoricky známym kartelom Sinaloa pri distribúcii „obrovských množstiev“ drog do Spojených štátov. Rocha Moya, člen ľavicovej strany Morena mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej, tieto obvinenia odsúdil ako „nepravdivé a zlomyseľné“. „Oznamujem obyvateľom štátu Sinaloa, že som dnes predložil štátnemu kongresu žiadosť o dočasné uvoľnenie z funkcie guvernéra,“ uviedol vo videu na platforme YouTube.
Rocha Moya, ktorý je blízky bývalému ľavicovému prezidentovi Andrésovi Manuelovi Lópezovi Obradorovi, je od roku 2021 guvernérom severozápadného štátu Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil, starosta hlavného mesta štátu Sinaloa, Culiacánu, ktorý bol medzi osobami uvedenými ministerstvom spravodlivosti USA, tiež oznámil, že odstúpi z funkcie. Obaja muži, ktorí opúšťajú svoje posty, už nemajú imunitu a môžu byť predmetom vyšetrovania. K týmto odstúpeniam došlo po tom, ako Sheinbaumová od Spojených štátov požadovala „dôveryhodné a nepopierateľné“ dôkazy.
Sheinbaumová poznamenala, že ide o prvý prípad, keď Spojené štáty zverejnili obvinenia z obchodovania s drogami voči úradujúcemu mexickému guvernérovi alebo inému vysokopostavenému činiteľovi. Tieto obvinenia ešte viac zhoršujú už aj tak napäté diplomatické vzťahy s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to po nedávnej smrti dvoch amerických agentov - údajne zamestnancov Ústrednej spravodajskej služby (CIA) - v súvislosti s operáciou zameranou na zhabanie drog.
Kartel Sinaloa je jednou zo šiestich mexických drogových skupín
Kartel Sinaloa je jednou zo šiestich mexických drogových skupín, ktoré Trumpova administratíva označila za zahraničné teroristické organizácie. Sheinbaumová čelí tlaku zo strany Washingtonu, aby v boji proti kartelom akceptovala intervenciu USA - napríklad útoky bezpilotných lietadiel alebo vyslanie vojenských jednotiek.