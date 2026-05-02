Pozor, prichádzajú mrazy: Meteorológovia vydali varovanie pre celé Slovensko!

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska treba v noci na nedeľu (3. 5.) počítať s prízemným mrazom vo vegetačnom období. Teploty môžu miestami klesnúť až na mínus štyri stupne Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj, väčšinu Trenčianskeho kraja a okresy Levice a Zlaté Moravce. „Očakávaný mráz môže poškodiť vegetáciu v štádiu kvitnutia,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia od polnoci do 8.00 h.