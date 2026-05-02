Nešťastie na horách: 72-ročná žena sa pri zostupe zranila, záchranári pomáhali aj v Malej Fatre

VALASKÁ DUBOVÁ - Horskí záchranári z Donovál pomohli v sobotu popoludní 72-ročnej slovenskej turistke, ktorá si pri schádzaní z Veľkého Choča smerom do Valaskej Dubovej (okres Ružomberok) zranila členok a nemohla dokončiť túru. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Staršia žena sa pošmykla na modrom turistickom chodníku v oblasti Jánošíkov stôl. „Horskí záchranári pacientku po príchode na miesto vyšetrili, ošetrili a poranenú nohu jej zafixovali,“ priblížila zásah HZS. Následne ju pomocou nosidiel a v exponovanejších miestach aj so zaistením pomocou lanovej techniky a terénneho vozidla HZS transportovali na oddelenie urgentného príjmu Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Malofatranskí horskí záchranári pomohli v sobotu trom zraneným turistom
Záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra pomáhali v sobotu popoludní na troch rôznych miestach zraneným turistom. V dvoch prípadoch išlo o poranenie členka a v jednom o zranenie v driekovej časti chrbtice. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke. Horskí záchranári najprv vyrazili pod Malý Rozsutec, kde sa počas zostupu pošmykla 73-ročná česká turistka a zranila si členok. „Po vyšetrení a zafixovaní zranenej končatiny bola na nosidlách transportovaná do osady Podrozsutec a prevezená na parkovisko, odkiaľ už pokračovala v sprievode príbuzných na odporúčané vyšetrenie vlastnou dopravou,“ priblížila HZS.
Krátko nato smerovali záchranári k 53-ročnej poľskej turistke, ktorá si pri zostupe do Sedla za Kraviarskym privodila bolestivé poranenie dolnej končatiny v oblasti členka, pre ktoré nemohla pokračovať ďalej. Horskí záchranári ženu vyšetrili, poranenú končatinu jej zafixovali a následne ju pomocou nosidiel a terénneho vozidla HZS transportovali do Vrátnej doliny, odkiaľ rovnako pokračovala na ďalšie vyšetrenie na vlastnú žiadosť samostatne.
Počas prebiehajúcej záchrannej akcie prijalo operačné stredisko ďalšiu žiadosť o pomoc, tentokrát z cyklotrasy vedúcej z Chaty pod Suchým do Varína. „Sedemnásťročný Slovák po páde na bicykli pociťoval bolesti v driekovej časti chrbtice a mal početné odreniny. Po vyšetrení a zafixovaní bol transportovaný do Varína a odovzdaný privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ dodala HZS.