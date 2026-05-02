Bisexuálna modelka Stella Maxwell po vzťahoch so slávnymi ženami v náručí muža: A ešte akého!

LOS ANGELES - Modelka Stella Maxwell opäť rozvírila vody šoubiznisu. Tentoraz však nejde o módnu kampaň, ale o poriadne pikantný románik. Na jej Instagrame sa objavili štýlové čiernobiele zábery, ktoré hovoria viac než tisíc slov: v jej živote je nový muž. A nie hocijaký.
Tým šťastlivcom je charizmatický DJ Anyma, vlastným menom Matteo Milleri – taliansky producent, ktorého meno síce možno nepozná každý, ale jeho vzhľad si zapamätáte okamžite. Ostré črty, prenikavý pohľad a aura tajomného umelca z neho robia presne ten typ muža, ktorý dokáže zatieniť aj reflektory módnych prehliadok.
Fotky, ktoré dvojica zverejnila, sú síce čiernobiele, no energia medzi nimi je všetko, len nie nevýrazná. Intímne zábery, blízkosť tiel, pohľady, ktoré pôsobia až elektrizujúco. Toto už nie je len nevinné pózovanie pre fanúšikov. Ale úprimne, v centre pozornosti je tentoraz skôr on. Anyma pôsobí ako muž, ktorý presne vie, čo robí. Sebavedomý, elegantný, s jemným nádychom nebezpečna. Presne ten typ „sexi Taliana“, ktorému sa ťažko odoláva.
Stella Maxwell nikdy nemala nudný milostný život. Jej meno sa spájalo s hviezdami ako Kristen Stewart či Miley Cyrus – silné, nezávislé ženy, ktoré rovnako ako ona búrajú stereotypy. Vzťahy so známymi herečkami a speváčkami boli plné vášne, ale aj turbulencií. Raz hore, raz dole, klasický hollywoodsky kolotoč emócií. Zdá sa však, že teraz je všetko inak. V náručí talianskeho DJ-a pôsobí Stella pokojnejšie, uvoľnenejšie, akoby konečne našla niečo stabilnejšie než len krátkodobé iskrenie.
Anyma nie je len ďalšie meno na zozname. Je úspešný umelec, člen projektu Tale Of Us, rešpektovaný na svetovej elektronickej scéne. A zároveň muž, ktorý má štýl, charizmu a nepopierateľný sexepíl. Fanúšikovia majú jasno: „Toto jej sedí!“ znejú komentáre. A nie je sa čo čudovať. Kombinácia svetoznámej modelky a temne príťažlivého hudobníka pôsobí ako dokonalý mix krásy a vášne. Otázka však zostáva: je to len ďalšia kapitola v jej búrlivom milostnom živote, alebo tentoraz ide o niečo, čo vydrží?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%