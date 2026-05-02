Ďalej to bude tak, že dofajčím a pokračujeme: Šokujúce svedectvo cestujúcich, autobusár zrazil LOSA a šiel ďalej!

VARŠAVA - Šokujúci incident, na ktorý pasažieri autobusu nikdy nezabudnú. Verejnosti ho popísala cestujúca z Poľska Agata Grysiak. Počas nočnej jazdy autobusom spoločnosti FlixBus došlo totiž k masívnej zrážke s veľkým zvieraťom, no napriek vážnemu poškodeniu vozidla vodič dvojposchodového autobusu odmietol jazdu prerušiť.
Na vážny incident počas cestovania autobusom upozornila cestujúca Agata Grysiak na sociálnej sieti LinkedIn.
Podľa jej slov sa nehoda stala približne o 23:20 hodine v oblasti poľského mesta Zgierz. "Vodič zrazil veľké zviera, údajne losa, čo spôsobilo obrovské poškodenie predného skla vozidla," uviedla Grysiak.
Dofajčím a pokračujeme, šokoval pasažierov vodič autobusu
Rozsah poškodenia bol podľa nej alarmujúci. "Sklo bolo popraskané ako mozaika a bola v ňom diera veľkosti otvoru poštovej schránky v paneláku," opísala situáciu. Napriek tomu vodič podľa jej slov situáciu zľahčoval. Keď sa jeden z cestujúcich pýtal na ďalší postup, odpoveď bola šokujúca: "Postup bude teraz taký, že si dofajčím cigaretu a ideme ďalej."
Žiadne náhradné vozidlo, šofér pokračoval, akoby sa nechumelilo
Cestujúci očakávali, že autobus bude odstavený a zabezpečený náhradný spoj. Namiesto toho však pokračovali v jazde. "Bola som presvedčená, že nás čaká výmena vozidla," uviedla Grysiak.
Autobus napokon dorazil až na stanicu Łódź Fabryczna. Ani tam sa však situácia nevyriešila. "Na môj návrh, že by bolo treba cestu ukončiť, vodič odpovedal: 'Veď sedíte hore (na hornom poschodí autobusu, pozn. red.), tak sa nestarajte, musím tú jazdu dokončiť'," opísala dychberúce správanie vodiča.
Chcel, aby okamžite vymazali fotku rozbitého vozidla
Podľa jej slov vodič reagoval agresívne aj voči ďalším cestujúcim. "Agresívne prikázal inej cestujúcej vymazať fotografiu poškodeného autobusu," dodala.
Najväčší šok však prišiel následne – autobus pokračoval ďalej smerom do Varšavy. "Odišiel. Do Varšavy," zdôraznila Grysiak. Celú situáciu sprevádzali pokusy o privolanie polície. "Boli to zúfalé pokusy najprv môjho priateľa a potom aj moje, aby zastavili toto šialenstvo," uviedla.
Podľa nej mohli byť následky katastrofálne. "Mohlo sa to skončiť rozsypaním skla na drobné kúsky, panikou vodiča a tým, že by sme všetci skončili v strome, v priekope alebo pod mostom," varovala.
Zároveň upozornila na širší problém v doprave. "Aj keby to tento dopravca nerobil, robia to iní, a tým vyvolávajú oprávnený strach u pracovníkov," uviedla.
Na záver zdôraznila potrebu podpory zamestnancov v podobných situáciách. "Postavme sa na stranu ľudí, ktorí v mene bezpečnosti odmietnu splniť služobný príkaz, a prejavujme im rešpekt," apelovala.
Podľa jej slov jej postup potvrdil aj policajt. "Vodič mal bezpodmienečne zastaviť," dodala s odkazom na zákon o cestnej premávke.
Firma sa kajá
Firma FlixBus po tejto veľkej kauze zareagovala na skúsenosť pasažierky priamo pod jej statusom "Je nám veľmi ľúto, že došlo k takejto situácii. Opísaná udalosť je absolútne v rozpore s našimi bezpečnostnými štandardmi, postupmi aj hodnotami, ktorými sa riadime v každodennej činnosti," reagovala komunikačná expertka FlixBusu Aleksandra Sobera v komentárovej sekcii.
"Bezpečnosť cestujúcich a vodičov je pre nás najvyššou prioritou a nepripúšťame v tejto oblasti žiadne odchýlky. V súvislosti so vzniknutou situáciou sme bezodkladne prijali kroky na jej objasnenie a vodiči boli okamžite vyradení z poskytovania služieb pre FlixBus," dodala Sobera.