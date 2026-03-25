Otrasný prípad: Úchylný hudobník sa vyzliekol donaha! Potom znásilnil ženu s alzheimerom

LOS ANGELES - V zariadení pre seniorov v Los Angeles čelí muž obvineniu zo znásilnenia pacientky s Alzheimerovou chorobou, pričom incident zachytila kamera.
Kamera zachytila šokujúci priebeh
Prípad, ktorý otriasol verejnosťou, rieši polícia v americkom meste Los Angeles. Muž, ktorý do zariadenia dochádzal ako hudobník, čelí vážnym obvineniam po tom, čo kamerový záznam údajne zachytil jeho správanie v izbe pacientky.
Podľa informácií televízie Fox 11 ide o 39-ročného Jonathana Michaela Alvarada. Záznam ho má zachytávať, ako sa v izbe 61-ročnej pacientky s Alzheimerovou chorobou vyzlieka. Následne je vidieť, ako odhadzuje použitý kondóm do koša a oblieka sa.
Kameru nainštalovala dcéra
Zariadenie monitorovala aj rodina pacientky. Jej dcéra Camyl Anderson uviedla, že kameru nainštalovala, aby mala prehľad o stave svojej matky.
„Videla som muža sedieť na jej posteli, ako sa predkláňa a zaväzuje si topánky. Potom odišiel a ona zostala ležať na posteli nahá,“ opísala situáciu, ku ktorej malo dôjsť v júni.
Po zhliadnutí záznamu okamžite kontaktovala políciu.
Obvinenie zo znásilnenia aj týrania
Vyšetrovatelia následne muža obvinili z dvoch závažných trestných činov – znásilnenia a týrania zraniteľnej osoby. Podľa dostupných informácií pôsobil v zariadení ako dobrovoľník a pacientom spríjemňoval čas hrou na klavíri.
„Nemohla som tomu uveriť. Potom som sa nahnevala, kričala som a nakoniec som sa rozplakala,“ dodala Anderson.
Žaloba za milióny dolárov
Rodina pacientky sa obrátila aj na súd. Proti prevádzkovateľovi zariadenia The Palms La Mirada podala žalobu vo výške 25 miliónov dolárov.
Podľa žaloby bol útok z 10. júna 2025 zachytený úplne alebo čiastočne prostredníctvom video či audiozáznamu. Dokument zároveň tvrdí, že k incidentu nedošlo náhodne, ale v dôsledku zlyhaní v zabezpečení, dohľade aj ochrane klientov.
Reakcia zariadenia
Prevádzkovateľ zariadenia vo vyhlásení pre televíziu ABC uviedol, že bezpečnosť klientov je jeho najvyššou prioritou. „Tieto obvinenia nás znepokojujú a budeme plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uviedla spoločnosť.