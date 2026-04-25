Módna prehliadla Eckhart: Noblesná Vášáryová a POZRITE, kto si odskočil od mamičkovských povinností!

BRATISLAVA - Na prestížnej módnej prehliadke návrhárky Lýdie Eckhart sa opäť stretli známe tváre slovenského šoubiznisu. Večer sa niesol v znamení elegancie, ktorú dokonale podčiarkla noblesná Emília Vášáryová, no pozornosť pútala aj ďalšia známa osobnosť – tá si totiž na chvíľu odskočila od mamičkovských povinností a ukázala sa v plnej kráse.
Prvá dáma slovenskej módnej scény Lýdia Eckhart včera večer oslávila 35 rokov fungovania svojho módneho salónu. Na móle sa predstavilo 88 nových modelov, 11 retrospektívnych kúskov a model s číslom 100 si obliekla samotná návrhárka. „Ďakujem klientkam, že mi dovolili vojsť do ich skríň a požičali mi retrospektívne modely a predstavte si, že niektoré majú aj dvadsať rokov a ony ich tam stále mali a dokonca tvrdia, že ich stále nosia,“ s dojatím povedala Eckhart.
Medzi hosťami nechýbala ani prvá dáma slovenského divadelníctva Emília Vášáryová, ktorá zaujala noblesou a vycibreným vkusom. Stavila na elegantný oranžový nohavicový kostým, pod ktorý zvolila čierne tričko s dlhým rukávom. Outfit doplnila čiernymi lodičkami a neprehliadnuteľnými doplnkami – na ľavej ruke jej dominoval výrazný prsteň a niekoľko náramkov. Jemné líčenie a upravený účes len podčiarkli jej prirodzený šarm, vďaka čomu pôsobila skutočne ako pravá dáma.
Zaujímavý moment nastal aj počas samotnej prehliadky, keď Lýdia Eckhart vyzvala prítomných, aby sa postavili tí, ktorí vlastnia aspoň jeden jej model – postavila sa takmer celá sála. Pri otázke, kto má dva modely, už zostalo stáť len niekoľko dám. No pri poslednej výzve, kto vlastní aspoň tri kúsky z jej dielne, zostala stáť jediná – práve Vášáryová. "S Lydkou sa poznáme od úplného začiatku, ešte keď nebola slávna a mala malý butik," povedala herečka.
Od mamičkovských povinností si na chvíľu odskočila aj manželka herca Adama Bardyho, Bibiana. Počas večera predviedla hneď niekoľko modelov z dielne návrhárky a bola takmer na nepoznanie. Premena ju vystihla dokonale a bolo zrejmé, že rola mamy jej mimoriadne pristane. Spolu s manželom vychovávajú troch synov – Alana, ktorý na jeseň oslávi piate narodeniny, a ročné dvojičky s netradičnými menami Evan a Leon.
Okrem Bibiany sa na móle predviedla aj exotická kráska Mara Lukama. Podujatia sa zúčastnila aj manželka Andyho Krausa, Jana, ktorá zvolila odvážny styling v pánskom duchu. K bledým, štýlovým voľným nohaviciam skombinovala bielu košeľu a čierne lesklé sako. Celý outfit dotiahla výrazným červeným motýlikom a béžovou luxusnou kabelkou, čím pútala zaslúženú pozornosť. Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani právnik Branislav Záhradník s manželkou. Večer tak potvrdil, že móda z dielne Lýdia Eckhart má na Slovensku stále pevné miesto a dokáže osloviť ženy naprieč generáciami.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%