Šokujúce priznanie: Herec z Pohotovosti prehajdákal milióny, padol na dno, dostali ho depresie

LOS ANGELES - Milióny na účte, sláva po celom svete… a potom tvrdý pád! Noah Wyle šokoval fanúšikov, keď priznal, že takmer všetko, čo zarobil v kultovom seriáli Pohotovosť, jednoducho minul. Nasledovali roky neistoty, finančný tlak a psychické dno.
V čerstvých rozhovoroch, ktoré rozvírili mediálny svet, herec Noah Wyle, ktorého poznáme najmä z kultového seriálu Pohotovosť, bez prikrášľovania priznal, že takmer všetky peniaze, ktoré v seriáli zarobil, minul. Nakoniec musel „zmenšiť svoj život“ a začať odznova. Pracovať musel hlavne kvôli peniazom, nie prestíži. „Všetko, čo som zarobil na Pohotovosti, som minul,“ priznal otvorene.
To, čo nasledovalo, nemalo nič spoločné s hollywoodskym luxusom. Počas pandémie a štrajkov v Hollywoode sa dostal pod finančný tlak, dokonca zvažoval predaj cenností, napr. zbierok. Otvorene hovoril aj o hlbokej depresii a pocite stratenosti. Z hviezdy, ktorá kedysi patrila medzi najlepšie platených televíznych hercov, sa stal muž, ktorý prehodnocoval každý krok.