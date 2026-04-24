Česko na nohách, politický rebel šokuje: Slovník ako z čias nacistov! TIETO slová rieši už aj Babiš

PRAHA – Kontroverzný český poslanec a vládny splnomocnenec Filip Turek (Motoristé sobě) sa postaral o rozruch, ktorý rozhneval odborárov a dohnal premiéra Andreja Babiša k tvrdým vyjadreniam. Turek označil štátnych zamestnancov za „parazitov“, ktorých treba „deratizovať“. Podľa kritikov ide o rétoriku pripomínajúcu najtemnejšie obdobia histórie.
Všetko sa to začalo na oslave výročia internetovej televízie XTV, kde Filip Turek vystúpil. Svojím typickým, nekompromisným štýlom sa pustil do zamestnancov štyroch rezortov, ktoré jeho strana spravuje.
„Na tých našich rezortoch je stále nalezených plno, povedzme progresivistických, ľavicových, niekedy zelených a rôznych iných parazitov. My sme sa rozhodli ich postupne deratizovať,“ vyhlásil Turek. Cituje ho portál Blesk. Okrem slova parazit neváhal použiť aj výrazy ako „škodná“ či „chátra“. Podľa očitých svedkov mu sála nadšene tlieskala, no za bránami podujatia sa okamžite spustila lavína odporu.
Odbory vidia fašistický slovník
Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Šéf českých odborov Josef Středula na zjazde Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) neskrýval hnev. „Keď niekto nazve zamestnancov štátu parazitmi a použije slovo deratizácia, takéto výrazy nesmú nikdy patriť do slovníka politika! Vracia nás to niekam, kde už nikdy byť nesmieme,“ uviedol Středula a žiadal od Turka verejné ospravedlnenie.
Ešte ostrejšie reagoval Odborový zväz štátnych orgánov a organizácií. Ten priamo uviedol, že slovník o „parazitoch“ a „deratizácii“ patrí do dehumanizačného nacistického a fašistického naratívu. Odborári pripomínajú, že takáto rétorika bola v minulosti často predstupňom zločinov proti ľudskosti a agresivita voči úradníkom už teraz v spoločnosti stúpa.
Žaloba na prezidenta je pripravená: Turek sa však momentálne sústredí na Green Deal a energetiku
Zaskočil aj Babiša
Do „koaličného rebela“ sa nečakane obul aj samotný premiér Andrej Babiš (ANO). Hoci sú Motoristé súčasťou jeho vládnej zostavy, tentokrát sa líder koalície svojho partnera nezastal. „Je to neprijateľné. Pán Turek skrátka takto nemôže hovoriť,“ vyjadril sa Babiš novinárom počas neformálneho summitu v Nikózii. Premiér prisľúbil, že o incidente bude s Turkom aj s ministrom Petrom Macinkom osobne hovoriť.
Filip Turek, známy milovník áut a čestný prezident strany Motoristé sobě, nie je v centre kontroverzií prvýkrát. Už v minulosti čelil viacerým kauzám, kvôli ktorým ho prezident odmietol vymenovať za ministra. Jeho strana si však na ostrom slovníku zakladá – nedávno napríklad jej predseda Macinka označil jednu z ekologických organizácií za „teroristickú“.