Minister Migaľ poškuľuje po ďalšej lukratévnej funkcii: Priznal, že už prebiehajú debaty!

PREŠOV - Minister investícii Samuel Migaľ zvažuje kandidátúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Informuje o tom denník Korzár. Samuel Migaľ pre denník uviedol, že ho zarazila aktuálne ponuka kandidátov Kandidovať sa chystá úradujúci župan Milan Majerský (KDH) a a europoslanec Milan Mazurek (Republika).
„Je tu kandidát, voči ktorému majú ľudia v Prešovskom kraji veľké výhrady, mám na mysli súčasného predsedu. A potom je tu ďalší kandidát, ktorý je odsúdený extrémista, v kraji, ktorý má silný protifašistický ráz. Príde mi smutné, že v ponuke sú títo dvaja kandidáti,“ povedal Migaľ počas pracovnej návštevy v Prešove a v Giraltovciach. Sám Migaľ sa narodil v Košiciach, no vyrastal vo vranovskom regióne.
To, či sa bude o funkciu nakoniec skutočne uchádzať, nie je podľa jeho slov ešte definitívne. „Zaznievajú hlasy z regiónu, že treba ísť a zabojovať o kreslo župana. V tejto chvíli ešte nie som rozhodnutý. Nebudem to ani potvrdzovať, ani vyvracať, ale je to jedna z vecí, o ktorých uvažujem, o ktorých sa bavíme s ľuďmi v regióne a uvidíme, aký to bude mať výsledok,“ povedal