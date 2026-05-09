Pijete málo vody a ani o tom neviete? Skrytá dehydratácia vás môže potichu ničiť

BRATISLAVA - Únava, bolesť hlavy či suchá pokožka. Mnohí tieto príznaky ignorujú, no môžu signalizovať jednoduchý problém – nedostatok tekutín. Skrytá dehydratácia je častejšia, než si myslíte.
Väčšina ľudí si myslí, že dehydratácia nastáva až v extrémnych prípadoch. Pravda je však oveľa jednoduchšia. Telo môže trpieť nedostatkom tekutín aj bez výrazných varovných signálov. Odborníci hovoria o tzv. skrytej dehydratácii, ktorá sa prejavuje nenápadne, no dokáže ovplyvniť každodenné fungovanie.
Jedným z prvých príznakov je únava. Ak sa cítite bez energie aj napriek dostatočnému spánku, problém môže byť práve v pitnom režime. Nedostatok vody spomaľuje metabolizmus a znižuje schopnosť koncentrácie. Pridáva sa aj bolesť hlavy, ktorú si mnohí mýlia so stresom alebo prepracovaním.
Varovným signálom je aj suchá pokožka či pery. Telo totiž pri nedostatku tekutín obmedzuje hydratáciu menej dôležitých častí, aby udržalo v chode životne dôležité orgány. Výsledkom je nielen horší vzhľad pokožky, ale aj jej rýchlejšie starnutie.
Koľko vody teda skutočne potrebujeme? Univerzálne číslo neexistuje, no odborníci sa zhodujú na jednoduchom pravidle – približne 30 až 40 mililitrov vody na kilogram telesnej hmotnosti denne. To znamená, že bežný dospelý človek by mal vypiť približne 2 až 3 litre tekutín. Potreba sa však zvyšuje pri fyzickej aktivite, vyšších teplotách či strese.
Veľkým problémom sú aj rozšírené mýty. Mnohí si myslia, že pitný režim dokážu nahradiť kávou alebo sladenými nápojmi. Káva síce do určitej miery hydratuje, no zároveň má mierne odvodňujúci účinok. Sladené nápoje zase obsahujú vysoké množstvo cukru, ktorý môže organizmus zaťažovať.
Najlepšou voľbou zostáva čistá voda. Doplniť ju môžete bylinkovými čajmi alebo nesladenými nápojmi. Odborníci odporúčajú piť pravidelne počas celého dňa, nie až vtedy, keď pocítite smäd. Ten je totiž už prvým signálom, že telo má tekutín nedostatok.
Ak chcete predísť skrytej dehydratácii, stačí si osvojiť jednoduchý návyk – mať vodu vždy po ruke. Aj malé množstvá vypité priebežne dokážu urobiť veľký rozdiel. Vaše telo sa vám za to odvďačí lepšou energiou, koncentráciou aj celkovým pocitom pohody.