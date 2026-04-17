V semene si našiel DROBNÉ KRYŠTÁLIKY: Lekárka vysvetľuje, prečo tento TICHÝ PROBLÉM postihuje väčšinu mužov!

USA - Prostatické kamene postihujú najmä mužov vo vyššom veku a často sa objavia bez výraznejších problémov. Odborníci uvádzajú, že tento bežný, no málo známy problém, môže byť sprevádzaný nenápadnými príznakmi, ktoré mnohí muži prehliadajú.

Hoci sa prostatické kamene (prostatické kalcifikácie) môžu vyskytnúť aj u mladších dospelých, tento stav je výrazne častejší u staršej generácie. Niektoré štúdie dokonca uvádzajú, že postihuje až 66,7 % mužov vo veku 70 až 79 rokov. Táto diagnóza spôsobuje bolesť v intímnej oblasti a nejde o pohlavne prenosnú chorobu. Diskusia o tomto zdravotnom probléme sa objavila na Reddite po tom, ako sa jeden používateľ spýtal: „Jeden chlap mi povedal, že má v semene kryštáliky. Čo to znamená?“

Guy told me his semen has ‘crystals’ in it—what does that mean?
by u/Neat-Mountain5490 in sex

Po tejto otázke zavalili príspevok komentáre plné vtipov, ktoré znepokojenému používateľovi nepriniesli veľa užitočných odpovedí. Niektorí však zverejnili rozumné zdravotné vysvetlenie. Dr. Clair Graingerová zo služby Superdrug Online Doctor pre Metro uviedla, že daný človek má pravdepodobne prostatické kamene, známe aj ako prostatické kalcifikácie. Tieto „kryštáliky“ vznikajú, keď sa v prostate vytvorí usadenina vápnika, pričom zvyčajne majú veľkosť makového semienka.

V ohrození sú najmä starší muži

Z prostaty sa môžu dostať von počas ejakulácie alebo pri močení. Niekedy sa objaví len jeden, inokedy sa ich môžu vytvoriť aj stovky. Prostatické kamene vznikajú aj v dôsledku bakteriálnej prostatitídy a vedecké štúdie uvádzajú, že najčastejšie postihujú mužov vo vyššom veku. To však neznamená, že sa nemôžu vyskytnúť aj u mladších. Odborníci upozorňujú, že k ich vzniku môže prispieť:

  • nízky príjem tekutín
  • dlhodobé sedenie
  • strava s vysokým obsahom vápnika

Prostatické kamene sa často označujú ako „tichý“ problém, pretože môžu byť prítomné bez zjavných príznakov, čo znamená, že mnoho mužov o nich vôbec nevie. Graingerová uviedla: „Väčšina ľudí nikdy nezistí, že má prostatické kamene, pretože sa ich prítomnosť často zistí až pri vyšetrení prostaty.“ Niektorí muži však môžu pociťovať nepríjemné príznaky, ktoré sa začínajú jemnými zmenami. „Pociťujú tupú bolesť alebo tlak v dolnej časti panvy, v oblasti hrádze alebo v dolnej časti chrbta. Iní si všimnú štípavú bolesť alebo nepríjemný pocit pri močení alebo počas ejakulácie,“ vysvetlila Graingerová. Pokračovala: „Toto môže viesť k zníženému objemu semena a zmenám v jeho vzhľade, čo môže v prípade neliečenia ovplyvniť plodnosť.“ Treba doplniť, že väčšina prípadov nevyžaduje liečbu, pretože telo dokáže tieto usadeniny a tekutiny prirodzene vylúčiť samo.

