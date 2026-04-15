KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade! Kamaráti ho vtrhli zbiť o pol siedmej ráno, dôvod je na SMIECH aj na PLAČ

BAVORSKO - Nevinná internetová výzva sa zmenila na brutálny konflikt. Päť mladých mužov sa zranilo po tom, čo spor o oholenie brady prerástol do fyzického útoku. Prípadom sa už zaoberá polícia.
Kuriózna, no zároveň nebezpečná výzva zo sociálnych sietí vyústila do násilia. Päť mužov vo veku od 20 do 27 rokov utrpelo zranenia po konflikte, ktorý vypukol v súvislosti s virálnym trendom na platforme TikTok. Podľa polície sa incident odohral počas Veľkonočnej soboty, keď štvorica mužov skoro ráno dorazila k domu svojho známeho, informuje The Mirror. Dôvod bol bizarný – chceli ho konfrontovať za to, že odmietol splniť podmienky výzvy, ktorá vyžadovala oholenie hlavy aj brady.
Muž sa rozhodol splniť trend len napoly – oholil si vlasy, no bradu si ponechal. Práve to vyvolalo hnev jeho kamarátov. Krátko po 6:30 ráno ho zobudil zvuk rozbíjaného okna. Slovná výmena sa rýchlo zmenila na fyzickú potýčku. Počas nej jeden z útočníkov vytrhol drevenú latu z plota a použil ju ako zbraň. Hovorca polície uviedol, že presné okolnosti samotnej výzvy zatiaľ nie sú úplne jasné, no potvrdil, že násilie priamo súviselo s online trendom. „Všetkých päť osôb utrpelo ľahké zranenia,“ uviedla polícia.
Vážne úrazy či dlhodobé následky
Vyšetrovanie vedú policajti v meste Nördlingen, ktorí sa prípadom zaoberajú pre podozrenie z nebezpečného ublíženia na zdraví a poškodzovania cudzej veci. Sociálne siete v posledných rokoch zaplavili rôzne virálne výzvy – od neškodných tanečných trendov až po riskantné aktivity, ktoré môžu ohroziť zdravie. Odborníci opakovane varujú, že niektoré z nich môžu viesť k vážnym úrazom či dlhodobým následkom.
Tragickým príkladom je prípad 12-ročného chlapca Olivera Gormana, ktorý zomrel po účasti na nebezpečnom trende známom ako „chroming“. Chlapca našli bez známok života v jeho izbe v britskom meste Hyde. Pitva preukázala, že príčinou smrti bolo vdýchnutie butánu – plynu bežne sa vyskytujúceho v aerosóloch. Prípad zaznel aj na súde South Manchester Coroner’s Court, kde zaznelo, že trend nabádal mladých ľudí k inhalovaniu obsahu sprejov za účelom dosiahnutia omamného stavu. Polícia aj odborníci preto opäť apelujú na verejnosť, aby k podobným výzvam pristupovala s maximálnou opatrnosťou.