Kruhový objazd, ktorý POPIERA LOGIKU: Vodiči sú v pasci a radšej to strihajú cez stred! Pozrite sa na tie BIZARNÉ ZÁBERY

SYDNEY - Nezvyčajná križovatka na juhozápade Sydney vyvolala rozruch nielen medzi vodičmi, ale aj na internete. Netypický „diamantový“ kruhový objazd sa stal virálnym hitom a miestne úrady teraz čelia kritike aj otázkam, ako vôbec mohol vzniknúť.
Podivne navrhnutý kruhový objazd v predmestí Austral, ktoré patrí pod samosprávu mesta Liverpool v Austrálii, vyvolal vlnu zmätku a pobavenia. Jeho netradičný tvar pripomínajúci diamant spôsobuje vodičom problémy pri prejazde a podľa zverejnených záberov z dronu dochádza aj k nebezpečným situáciám. Niektorí motoristi sú nútení robiť zložité manévre, iní z frustrácie prechádzajú priamo cez jeho stred.
Hoci na mieste bol dostatok priestoru na klasický kruhový objazd, úrady schválili a postavili práve túto neobvyklú verziu. To vyvolalo ostrú kritiku verejnosti aj miestnych politikov. Mestský radný Peter Ristevski priznal, že jeho e-mailová schránka zaplavili stovky nahnevaných správ. „Dostal som viac než 300 reakcií s otázkou, čo sa to deje. Ľudia strácajú dôveru v mestskú radu, čo je veľmi znepokojujúce,“ uviedol pre reláciu Today.
Posmech v celej krajine
Ristevski, ktorý sa v tom čase zúčastňoval konferencie austrálskych samospráv v Canberre, dodal, že situácia sa stala predmetom posmechu v celej krajine. Podľa jeho slov ide o národnú hanbu. Presnú sumu, ktorú výstavba stála daňových poplatníkov, zatiaľ nepotvrdil, naznačil však, že problém mohol vzniknúť v dôsledku zadania projektu externým dodávateľom.
Kritika zaznela aj z médií. Moderátor televízie Channel Nine Karl Stefanovic označil projekt za „absolútny výsmech“ a upozornil, že náklady na jeho úpravu budú musieť znášať obyvatelia. S pribúdajúcimi negatívnymi reakciami a virálnymi videami sa mestská rada v Liverpoole ocitla pod silným tlakom. Úrady už spustili interné vyšetrovanie, ktoré má objasniť, ako sa jeden z najbizarnejších dopravných projektov v Sydney dostal z plánovacej fázy až do reality.