Má 60 rokov, no vyzerá na polovicu! Chuando Tan odhalil JEDNU potravinu, vďaka ktorej zastavil starnutie

SINGAPUR - Na prvý pohľad by mu tipovali sotva tridsiatku, no realita je úplne iná. Model zo Singapuru oslávil šesťdesiatku a svojím vzhľadom vyvolal na internete vlnu úžasu.
Singapurský model a influencer Chuando Tan sa stal stredobodom pozornosti po tom, čo zverejnil fotografiu zo svojich 60. narodenín. Na zábere z 3. marca stojí uvoľnene opretý o auto, v rukách drží balóny a v pozadí nechýba zlaté číslo 60. To, čo však ľudí šokovalo najviac, nebola samotná oslava, ale jeho vzhľad. Mnohí by mu totiž hádali sotva polovicu veku, portál 20Minuten. V komentároch sa okamžite spustila lavína reakcií – od nedôvery až po otvorené podozrenie, že ide o omyl. Niektorí žartom žiadali dôkaz totožnosti, iní priznávali frustráciu, že vyzerajú staršie napriek tomu, že sú výrazne mladší.
Samotný Tan reaguje na rozruch pokojne. Tvrdí, že za jeho mladistvým vzhľadom nestojí žiadne tajomstvo, ale dlhodobá disciplína. Vyhýba sa cukru, alkoholu aj káve a uprednostňuje stravu bohatú na bielkoviny. Bežnou súčasťou jeho jedálnička sú napríklad vajcia – na raňajky ich zvykne zjesť až šesť – či ryby. Samozrejmosťou je aj pravidelný pohyb.
Povedal nie nočnému životu
Jeho denný režim je prísne organizovaný. Bývalý spevák a fotograf chodí spať skoro a vyhýba sa nočnému životu. V starostlivosti o pleť sa drží skôr jednoduchosti a používa len minimum kozmetiky. Zároveň verí, že dôležitú úlohu zohráva aj psychická pohoda a pozitívne myslenie. Podľa odborníkov na tom niečo je. Estetický chirurg a expert na dlhovekosť Baris Tutkun vysvetľuje, že podobný vzhľad je výsledkom dlhodobého životného štýlu, nie jednorazového riešenia. Okrem genetiky, ktorá býva často preceňovaná, zohráva zásadnú úlohu najmä životospráva.
Kľúčové sú najmä pravidelný pohyb, vyvážená strava a kvalitný spánok. Práve počas noci totiž prebiehajú dôležité regeneračné procesy v tele. Nedostatok spánku alebo chronický stres môžu podľa odborníkov urýchliť starnutie – a to nielen viditeľne, ale aj na bunkovej úrovni. Prípad Chuanda Tana tak ukazuje, že mladistvý vzhľad nie je otázkou jedného triku, ale výsledkom dlhodobej starostlivosti o telo aj myseľ.