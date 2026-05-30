PEKLO na koľajniciach: VIDEO Horúčava premenila vagóny bez klimatizácie na pece, ľudia kolabovali!

PARIŽ - Francúzsko sužuje extrémna vlna horúčav a jedna z najvypätejších situácií sa odohrala tento týždeň vo vlaku na trase Paríž – Nice. Viacerí cestujúci začali mať počas jazdy problémy s dýchaním a vo vagónoch sa šírila panika. Súprava nakoniec musela núdzovo zastaviť a stovky ľudí vystúpili na trať, aby sa ukryli v tieni a napili sa vody. Podľa dokumentu trvala celá dráma takmer štyri hodiny .
Videá, ktoré sa šírili sociálnymi sieťami, ukazujú cestujúcich posedávajúcich na schodoch či popri koľajniciach, mnohí viditeľne vyčerpaní. Podľa miestnych médií bol problém v tom, že vozeň nemal klimatizáciu, čo v kombinácii s rekordnými teplotami vytvorilo neznesiteľné podmienky, píše The Economic Times.
Záchranné tímy dorazili až po čase a poskytli pomoc dehydrovaným a prehriatym cestujúcim. Incident opäť otvoril otázku, či je verejná doprava v Európe pripravená na extrémne teploty, ktoré sa stávajú čoraz bežnejšími.
Na sociálnych sieťach sa objavili nahnevané reakcie Francúzov, ktorí kritizujú stav verejnej dopravy. „Táto krajina je hanbou, najmä jej verejná doprava. Neustále väčšie poruchy a ceny stále rastú,“ napísal jeden z nich. Ďalší sa pýtal, že „ako je možné, že vo Francúzsku v roku 2026 jazdia vlaky bez klimatizácie?“
Francúzsko vydalo oranžové výstrahy
Podľa denníka Le Monde bolo viacero západných departementov zaradených do oranžového stupňa výstrahy pred horúčavami, čo znamená vysoké zdravotné riziko. Ide o druhú najvyšiu výstrahu. Podľa odborníkov ide o najskoršie spustenie tohto systému výstrah v histórii.
V Paríži ukázali teplomery tento týždeň až 34 stupňov. Jedna škola na juhozápade krajiny musela prerušiť výučbu po tom, čo teplota na chodbách dosiahla 53 stupňov a niektorým žiakom sa urobilo nevoľno.
Podľa odborníkov ide o udalosť, ktorá má v porovnaní s klimatickými podmienkami rokov 1979 – 2025 pravdepodobnosť výskytu len raz za tisíc rokov. Obyvatelia chladnejších oblastí Francúzska majú problém prispôsobiť sa takýmto teplotám a rastú obavy o zdravie najzraniteľnejších skupín.