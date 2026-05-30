Babiš rázne stopol špekulácie o čistkách vo vláde: Odchody ministrov nateraz nehrozia

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš zmeny vo svojej vláde zatiaľ nechystá. Uskutočniť by sa podľa neho mohli až po ročnom zhodnotení práce jej členov, píše o tom server Novinky.cz.
Babiš to novinárom povedal na sobotňajšej akcii Úradu vlády „Strakovka žije poľnohospodárstvom“. „Pokiaľ by došlo k nejakej rekonštrukcii, tak určite to bude až po nejakej ročnej bilancii, či to funguje, alebo to nefunguje, to je jediné kritérium,“ uviedol.
Server Novinky.cz uvádza, že v médiách sa špekulovalo napríklad o zmene ministra obrany Jaromíra Zůnu alebo ministra kultúry Ota Klempířa, a to najmä po tom, čo Zůna nepresadil vlastného kandidáta na post náčelníka generálneho štábu a Klempíř neuspel so svojim návrhom na zmenu zákona o verejnoprávnych médiách.
Špekulácie Babiš označil za nezmysly a ku koncu júna vyhodnotí, ako minitri plnia program a kde majú rezervy. Vzťahy v koalícii označil za výborné. „Bol som v troch koalíciách a funguje to perfektne, nemám s tým žiadny problém,“ zhodnotil.