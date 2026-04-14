Pijú vodu, ktorou si predtým umyli vlasy? NASA odhalila BIZARNÚ REALITU hygieny počas misie k Mesiacu!

USA - Astronauti si vo vesmíre umývajú vlasy úplne inak, než sme zvyknutí na Zemi. V prostredí bez gravitácie sa aj zdanlivo jednoduchý úkon mení na malú vedu.
Bežne sa fráza „idem si umyť vlasy“ používa skôr ako výhovorka – napríklad v seriáloch, keď sa niekomu nechce ísť von. V realite však ide o rýchlu rutinu, ktorá nezaberie veľa času. Vo vesmíre je to však úplne iný príbeh. Umývanie vlasov v stave beztiaže je náročnejšie, než by sa mohlo zdať. Voda sa totiž nespráva prirodzene – nepadá dole, ale vznáša sa okolo. Astronauti ju preto musia kontrolovať a „chytať“, aby im neunikala do priestoru stanice, píše na portáli indy100.com.
Téma opäť vzbudila záujem aj v súvislosti s misiou Artemis II od NASA, ktorá má po prvý raz po približne 50 rokoch vyslať posádku smerom k Mesiacu. Štart je naplánovaný na 1. apríla 2026 a misia potrvá približne desať dní. Aj preto sa mnohí pýtajú, ako astronauti zvládajú bežné denné činnosti. Odpoveď však máme už niekoľko rokov. Astronautka Karen Nyberg ešte počas misie Expedition 36 na International Space Station ukázala, ako si posádka udržiava hygienu.
Astronauti používajú špeciálny šampón
Postup je podobný ako na Zemi – s jedným zásadným rozdielom. Astronauti používajú špeciálny šampón bez oplachovania, malé množstvo vody a uterák. Fén neprichádza do úvahy, keďže zásoby energie aj vybavenia sú obmedzené. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá komplikovane, systém má ešte jednu zaujímavosť. Voda, ktorá sa z vlasov odparí, sa zachytí, vyčistí a opätovne využije – napríklad ako pitná voda.
Nybergová zároveň prezradila, že počas svojej šesťmesačnej misie si so sebou vzala aj veci na šitie či kreslenie. Aj vo vesmíre si tak astronauti hľadajú spôsoby, ako si spríjemniť čas. Zdanlivo obyčajná činnosť tak v podmienkach vesmíru ukazuje, aké náročné je prispôsobiť sa životu mimo našej planéty.