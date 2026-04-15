Vyše 90 percent vysokoškolákov využíva umelú inteligenciu: Odborníci varuju pred TOUTO vecou!

BRATISLAVA - Takmer všetci študenti (90,2 percenta) už bežne používajú umelú inteligenciu (AI) ako napríklad ChatGPT. Vyplýva to z prieskumu AI implementácie na vysokých školách na Slovensku, ktorý realizovala Asociácia AI v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ). Podľa prieskumu potreba vzdelávacích workshopov rastie, avšak ich počet na vysokých školách klesá.
„Vychovávame generáciu, ktorá s AI síce robí domáce zadania, ale nerozumie jej limitom a nevie ju použiť profesionálne. Univerzity musia prestať vnímať umelú inteligenciu len ako hrozbu pre plagiátorstvo. Ak nezavedú AI priamo do osnov a nenaučia študentov kriticky myslieť, vyprodukujú absolventov ťažko použiteľných pre moderné firmy,“ varovala členka správnej rady Asociácie AI a vedúca vzdelávacej komisie Miroslava Šáchová. Z prieskumu, ktorý v stredu počas tlačovej konferencie predstavili, ďalej vyplýva, že až 66 percent študentov využíva výhradne bezplatné verzie AI nástrojov.
Študenti považujú AI za kľúčovú pre svoju budúcnosť, no 41 percent z nich svoje AI zručnosti aktívne nerozvíja. Odborné AI workshopy na univerzitách medziročne klesli z 30,5 percenta na 22,9 percenta.
Študenti nevedia, či ich škola má vôbec nejakú smernicu
Prieskum ukázal, že 47 percent študentov nevie, či ich škola má vôbec nejakú smernicu pre generatívnu AI a 65 percent oslovených študentov netuší, aké sú tresty za jej nezodpovedné použitie. Viac ako polovica (52 percent) študentov výstupy z AI vo svojich prácach a zadaniach vôbec necituje a nepriznáva. „Študenti sa boja AI používať, lebo školy im namiesto vzdelávania ponúkajú len ticho alebo hrozbu trestov. Potrebujeme otvorenú diskusiu a jasné pravidlá, nie strach z nejasných disciplinárnych konaní. Apelujeme na vedenia fakúlt, aby do tvorby smerníc konečne zapojili aj samotné študentstvo,“ dodal podpredseda pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ Adrián Koniar.
Asociácia AI univerzitám odporúča zabezpečiť akademické licencie v dostatočnom množstve, zastaviť pokles praktických workshopov a zapojiť do výučby mentorov a expertov z firemného prostredia. Podľa Šáchovej ďalším odporúčaním je bezodkladne prijať a komunikovať etické a citačné pravidlá, aby študenti presne vedeli, kde sú hranice povoleného využitia AI. Zároveň odporúčajú integrovať AI plošne. Prieskum sa realizoval na vzorke 808 študentov z 25 univerzít.