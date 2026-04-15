Vyše 90 percent vysokoškolákov využíva umelú inteligenciu: Odborníci varuju pred TOUTO vecou!

TASR

BRATISLAVA - Takmer všetci študenti (90,2 percenta) už bežne používajú umelú inteligenciu (AI) ako napríklad ChatGPT. Vyplýva to z prieskumu AI implementácie na vysokých školách na Slovensku, ktorý realizovala Asociácia AI v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ). Podľa prieskumu potreba vzdelávacích workshopov rastie, avšak ich počet na vysokých školách klesá.

„Vychovávame generáciu, ktorá s AI síce robí domáce zadania, ale nerozumie jej limitom a nevie ju použiť profesionálne. Univerzity musia prestať vnímať umelú inteligenciu len ako hrozbu pre plagiátorstvo. Ak nezavedú AI priamo do osnov a nenaučia študentov kriticky myslieť, vyprodukujú absolventov ťažko použiteľných pre moderné firmy,“ varovala členka správnej rady Asociácie AI a vedúca vzdelávacej komisie Miroslava Šáchová. Z prieskumu, ktorý v stredu počas tlačovej konferencie predstavili, ďalej vyplýva, že až 66 percent študentov využíva výhradne bezplatné verzie AI nástrojov.

Študenti považujú AI za kľúčovú pre svoju budúcnosť, no 41 percent z nich svoje AI zručnosti aktívne nerozvíja. Odborné AI workshopy na univerzitách medziročne klesli z 30,5 percenta na 22,9 percenta.

Študenti nevedia, či ich škola má vôbec nejakú smernicu

Prieskum ukázal, že 47 percent študentov nevie, či ich škola má vôbec nejakú smernicu pre generatívnu AI a 65 percent oslovených študentov netuší, aké sú tresty za jej nezodpovedné použitie. Viac ako polovica (52 percent) študentov výstupy z AI vo svojich prácach a zadaniach vôbec necituje a nepriznáva. „Študenti sa boja AI používať, lebo školy im namiesto vzdelávania ponúkajú len ticho alebo hrozbu trestov. Potrebujeme otvorenú diskusiu a jasné pravidlá, nie strach z nejasných disciplinárnych konaní. Apelujeme na vedenia fakúlt, aby do tvorby smerníc konečne zapojili aj samotné študentstvo,“ dodal podpredseda pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ Adrián Koniar.

Asociácia AI univerzitám odporúča zabezpečiť akademické licencie v dostatočnom množstve, zastaviť pokles praktických workshopov a zapojiť do výučby mentorov a expertov z firemného prostredia. Podľa Šáchovej ďalším odporúčaním je bezodkladne prijať a komunikovať etické a citačné pravidlá, aby študenti presne vedeli, kde sú hranice povoleného využitia AI. Zároveň odporúčajú integrovať AI plošne. Prieskum sa realizoval na vzorke 808 študentov z 25 univerzít.

Súvisiace články

Hromadné prepúšťanie v ďalšej
Hromadné prepúšťanie v ďalšej veľkej firme! O prácu má v Košiciach prísť zhruba 200 ľudí
FOTO Trump zverejnil FOTO seba
Trump zverejnil FOTO seba ako Ježiša: Post vyvolal BÚRKU, za pár hodín ho zmazal! TAKTO to vysvetľuje... To vážne?
Dom Daniela Morena-Gamu po
Útok na šéfa OpenAI: Odporca AI hádzal Molotovov koktail a vyhrážal sa ďalšími cieľmi
KONIEC kariérneho rebríčka? Expertka
KONIEC kariérneho rebríčka? Expertka na AI varuje: Stredná vrstva zamestnancov čelí LIKVIDÁCII!
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Miroslava Šáchová: Psychologické zdravie by malo ísť ruka v ruke s technologickým vývojom
Miroslava Šáchová: Psychologické zdravie by malo ísť ruka v ruke s technologickým vývojom
Nebezpečný incident v MHD! Muž vytiahol nôž a mával ním pred cestujúcimi
Nebezpečný incident v MHD! Muž vytiahol nôž a mával ním pred cestujúcimi
Ekotopfilm Tour mieri do Petržalky: Každý potrebuje svoj kmeň
Ekotopfilm Tour mieri do Petržalky: Každý potrebuje svoj kmeň
Rezort práce pripravuje možnosť výberu poberania dôchodku z I. alebo aj z II. piliera
DRÁMA v bratislavskej MHD!
DRÁMA v bratislavskej MHD! Muž vytiahol nôž a ohrozoval cestujúcich, zachytilo ho VIDEO: Výzva polície
Požiar na FCHPT STU: Evakuácia 180 ľudí, prevádzka už pokračuje bez obmedzení
Požiar na FCHPT STU: Evakuácia 180 ľudí, prevádzka už pokračuje bez obmedzení
AfD je v prieskume už najsilnejšou stranou, Merzova vláda padá
Prezident Sulyok ma poverí zostavením novej vlády, vyhlásil Magyar
Trump pokračuje v bizarných
Trump pokračuje v bizarných tvrdeniach: Povedal, že Fanta môže pomôcť v boji proti rakovine
Šokujúce zistenie odborníkov: V hubách sú stále minimálne stopy černobyľskej katastrofy
Výstredná herečka nezostala svojej povesti nič dlžná: FOTO Nepozná hanbu!
Simone Krainovej došla trpezlivosť: Takáto je pravda o mojich úpravách!
Ďalšie problémy Kanyeho Westa: Uff, z tohto musí peniť!
Karin Majtánová má chlapov omotaných okolo prsta: Keď jej prasknú nervy, zaberie jediná vec!
Európske podzemie odhaľuje tajomstvá:
Európske podzemie odhaľuje tajomstvá: Od stredovekých úkrytov až po jadrové bunkre studenovej vojny
Kruhový objazd, ktorý POPIERA
Kruhový objazd, ktorý POPIERA LOGIKU: Vodiči sú v pasci a radšej to strihajú cez stred! Pozrite sa na tie BIZARNÉ ZÁBERY
Zabudnite na brokolicu a behanie! Marjorie má 112 rokov a jej recept na dlhovekosť vás posadí na zadok
Spermie vo vesmíre strácajú
Spermie vo vesmíre strácajú smer! Vedci však našli TAJNÝ RECEPT, ako v beztiažovom stave splodiť dieťa
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Nie je to botox ani genetika: Čo robí skutočný rozdiel v tom, ako pleť u žien starne?
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!

Legendárny šéf Ferrari opísal pravú tvár Schumachera: Prehnane sebavedomý? Ľudia sa totálne mýlili
Legendárny šéf Ferrari opísal pravú tvár Schumachera: Prehnane sebavedomý? Ľudia sa totálne mýlili
Zmiešané pocity bronzových Košíc: Nezažil som, aby sa neodpískalo také pichnutie a podkopnutie
Zmiešané pocity bronzových Košíc: Nezažil som, aby sa neodpískalo také pichnutie a podkopnutie
Z podceňovaného tímu až k medaile: Najlepšia partia, akú som viedol! Opora Košíc potvrdila odchod
Z podceňovaného tímu až k medaile: Najlepšia partia, akú som viedol! Opora Košíc potvrdila odchod
VIDEO Kapitán Košíc si vzal mikrofón a dojal Steel arénu: Krásna bodka za bronzovou sezónou!
VIDEO Kapitán Košíc si vzal mikrofón a dojal Steel arénu: Krásna bodka za bronzovou sezónou!
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Batatová omeleta
Batatová omeleta
Jahodové tiramisu bez kávy
Jahodové tiramisu bez kávy
Vedci možno zle chápali temnú hmotu celé roky. Vedec tvrdí, že práve toto môže vysvetliť tri záhady vesmíru naraz
Vedci možno zle chápali temnú hmotu celé roky. Vedec tvrdí, že práve toto môže vysvetliť tri záhady vesmíru naraz
Pozor na túto falošnú Windows aktualizáciu, ktorá lomcuje internetom. Ak ju stiahneš, hackeri ti ukradnú heslá k účtom
Pozor na túto falošnú Windows aktualizáciu, ktorá lomcuje internetom. Ak ju stiahneš, hackeri ti ukradnú heslá k účtom
Ukrajinský prezident predstavil najnovšiu zbraň. Rusko tým úplne prekvapil
Ukrajinský prezident predstavil najnovšiu zbraň. Rusko tým úplne prekvapil
Vedci našli v ľudskom tele molekulu, ktorá funguje podobne ako Ozempic. Hlad tlmila bez viacerých typických vedľajších účinkov
Vedci našli v ľudskom tele molekulu, ktorá funguje podobne ako Ozempic. Hlad tlmila bez viacerých typických vedľajších účinkov
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať

Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kendall Jenner a Jacob Elordi v centre pozornosti, vyvolali rozruch: Vznikla len nová romanca alebo je medzi nimi niečo viac?
DRÁMA v bratislavskej MHD! Muž vytiahol nôž a ohrozoval cestujúcich, zachytilo ho VIDEO: Výzva polície
AKTUÁLNE Obrovské PROBLÉMY vlaku smerujúceho z Košíc do Bratislavy! Cestujúci museli vystúpiť
Najnovší PRIESKUM ukázal, kto má aké karty: PS stále vyhráva pred Smerom! V parlamente až 8 strán
Rozpočtová rada stratila trpezlivosť s Kamenickým: Dosť bolo osobných útokov! Analytici vyvracajú slová ministra

