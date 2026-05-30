Nové DETAILY o drone, ktorý zasiahol bytovku na území NATO: Prudko zmenil smer po zásahu ukrajinskej PVO!

BUKUREŠŤ - Ruský dron, ktorý v piatok zasiahol bytový dom v rumunskom pohraničnom meste Galati, zmenil svoju trajektóriu po tom, čo ho zasiahli jednotky ukrajinskej protivzdušnej obrany. V piatok o tom informoval rumunský prezident Nicušor Dan, uviedla britská stanica BBC.

Dan v rozhovore s novinármi vysvetlil, že „keď (drony) prelietavali ponad ukrajinské územie, niektoré z nich boli zostrelené. Jeden z nich bol pravdepodobne zasiahnutý nad mestom Reni, zmenil trajektóriu a smeroval k (mestu) Galati.“ V odpovedi na spresňujúcu otázku, či bola táto zmena trajektórie náhodná alebo úmyselná, Dan odpovedal, že to bol „kinetický zásah,“ a zdôraznil, že zodpovednosť v tejto situácii „zjavne nesie Rusko“. Odborníci podľa neho odhadujú, že dron niesol najmenej 30 kilogramov konvenčných výbušnín.

Dan tiež informoval, že stav dvoch zranených - 53-ročnej ženy a jej 14-ročného syna - nie je vážny. „Pacienti majú popáleniny, ale do týždňa budú v poriadku. Nie je to veľmi vážne,“ povedal rumunský prezident. Informoval zároveň, že dron, ktorý zasiahol bytový dom, niesol najmenej 30 kilogramov výbušnín. Podľa Dana tento incident potvrdzuje potrebu ďalších investícií do obrany proti dronom. „Nemôžeme byť členským štátom NATO a neinvestovať do obrany – musíme byť pripravení,“ zdôraznil.

Rumunský prezident sa domnieva, že Európa ako celok čelí nedostatku moderných systémov protivzdušnej obrany proti dronom a vojna na Ukrajine núti krajiny NATO a EÚ, aby urýchlili prispôsobenie sa novým hrozbám. Rumunsko už podľa Dana otvorilo otázku posilnenia protivzdušnej a protidronovej obrany aj na úrovni NATO.

Po návrate z Galati vydal Dan na sociálnych sieťach vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Ruská federácia sa dopustila závažného činu, ktorý ohrozil životy rumunských občanov na rumunskom území. Podľa neho je to dôsledok nezodpovednosti, s akou Rusko používa rôzne bojové taktiky, pričom úplne ignoruje životy civilistov. „Bez ohľadu na to, ako veľmi sa nás snaží rozdeliť, bez ohľadu na naše rozdielne názory na rôzne témy, Rusko neuspeje s rozdelením našej spoločnosti, pokiaľ ide o integritu, demokraciu a slobodu v Rumunsku," konštatoval prezident.

Rumunskému prezidentovi volal Zelenskyj

S rumunským prezidentom sa v piatok telefonicky spojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V spoločnom rozhovore sa dohodli, že Ukrajina podporí Rumunsko a jej tímy, vojaci a odborníci budú pracovať na posilnení ochrany rumunského vzdušného priestoru. Dodal, že ukrajinská armáda bola v noci na piatok v kontakte s rumunskou stranou a lídri krajín diskutovali o ďalšej koordinácii.

„Budeme s Rumunskom v neustálej komunikácii a budeme ďalej spolupracovať na ochrane životov pred všetkými potenciálnymi ruskými hrozbami,“ zdôraznil Zelenskyj.

Dron bol ruský, ukázala analýza

Hovorca veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe (SHAPE) Martin O'Donnell uviedol, že dron bol ruský. Analýza trosiek, ktorú vykonali rumunské ozbrojené sily a následne ju konzultovali s NATO, podľa O'Donnella ukázala, že ide o ruský typ bezpilotného lietadla používaný pri útokoch na ukrajinskú infraštruktúru.

Hovorca zároveň uviedol, že Aliancia nemá informácie, že by incident predstavoval úmyselný útok na územie členského štátu. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že zaistené fragmenty zodpovedajú ruským dronom Geran-2, ktoré Moskva pravidelne nasadzuje proti ukrajinským cieľom v oblasti rieky Dunaj.

Incident v Galati je prvým prípadom, keď bezpilotné lietadlo zasiahlo obytnú budovu na území Rumunska. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rumunsko zaznamenalo desiatky narušení vzdušného priestoru dronmi počas ruských útokov na ukrajinské prístavy na Dunaji.

