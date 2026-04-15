Vedci to vidia jasne: Koniec sveta príde skôr, ako sa očakávalo! Nová prognóza

WASHINGTON - Nové výpočty naznačujú, že život na Zemi nemusí vydržať tak dlho, ako sa doteraz predpokladalo. Vedci hovoria o zásadnej zmene v odhadoch.
Nový pohľad na budúcnosť planéty
Kedy sa na Zemi skončí život? Otázka, ktorá znie ako sci-fi, má podľa vedcov čoraz konkrétnejšiu odpoveď.
Výskumníci Kazumi Ozaki a Christopher T. Reinhard prišli s novým modelom vývoja planéty, ktorý vychádza z dát NASA Astrobiology Institute.
Podľa ich záverov život na Zemi zanikne približne o jednu miliardu rokov. Ide o výrazné skrátenie oproti starším odhadom, ktoré hovorili až o dvoch miliardách rokov.
Vedci menia doterajšie predstavy
Štúdia publikovaná v odbornom časopise Nature Geoscience upravuje dlhoročné predstavy o životnosti zemskej biosféry.
„Po dlhý čas sa trvanie života na Zemi odhadovalo na základe postupného zvyšovania svietivosti Slnka,“ vysvetlil Ozaki.
Na nové zistenia upozornil aj portál Daily Star.
Minulosť, ktorá všetko zmenila
Aby vedci pochopili budúcnosť, vrátili sa hlboko do minulosti. Pred približne 2,5 miliardy rokov bola atmosféra Zeme takmer bez kyslíka.
Zlom nastal s príchodom organizmov, ktoré začali kyslík produkovať. Tento proces spustil tzv. veľkú kyslíkovú katastrofu – udalosť, ktorá zničila väčšinu dovtedajšieho života.
Paradoxne práve táto katastrofa pripravila pôdu pre vznik komplexných organizmov vrátane tých dnešných.
Kľúčový faktor: meniace sa Slnko
Budúcnosť Zeme však ovplyvní iný proces – postupná premena Slnka.
Ako sa bude hviezda zväčšovať a zvyšovať svoju žiarivosť, planéta sa začne prehrievať. Zvýšené množstvo energie spôsobí, že voda sa bude vo väčšej miere presúvať do vyšších vrstiev atmosféry.
Tento proces naruší stabilitu kyslíka, ktorý je nevyhnutný pre existenciu zložitejších foriem života.
Atmosféra sa zmení, život zmizne
Vedci predpokladajú, že kyslíkové podmienky sa postupne zhoršia natoľko, že komplexný život nebude schopný prežiť.
Ani rastliny a mikroorganizmy produkujúce kyslík už nedokážu udržať rovnováhu, na ktorej dnes závisí celý ekosystém.
Zem sa tak postupne stane neobývateľnou.
Čas ešte máme, riešenia sa hľadajú
Aj keď prognóza znie dramaticky, dôvod na paniku zatiaľ neexistuje. Podľa výpočtov vedcov nastane tento scenár približne o miliardu rokov.
To dáva ľudstvu obrovský časový priestor – či už na technologické riešenia, alebo hľadanie nových domovov mimo Zeme.
Jednou z iniciatív je projekt LUVOIR, ktorý pripravuje NASA. Tento vesmírny teleskop by mal skúmať podobné procesy na vzdialených planétach.
Vedci tak chcú lepšie pochopiť nielen vznik života, ale aj jeho zánik – a možno tým získať kľúč k budúcnosti ľudstva.