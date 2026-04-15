Vedci to vidia jasne: Koniec sveta príde skôr, ako sa očakávalo! Nová prognóza

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Nové výpočty naznačujú, že život na Zemi nemusí vydržať tak dlho, ako sa doteraz predpokladalo. Vedci hovoria o zásadnej zmene v odhadoch.

Nový pohľad na budúcnosť planéty

Kedy sa na Zemi skončí život? Otázka, ktorá znie ako sci-fi, má podľa vedcov čoraz konkrétnejšiu odpoveď.

Výskumníci Kazumi Ozaki a Christopher T. Reinhard prišli s novým modelom vývoja planéty, ktorý vychádza z dát NASA Astrobiology Institute.

Podľa ich záverov život na Zemi zanikne približne o jednu miliardu rokov. Ide o výrazné skrátenie oproti starším odhadom, ktoré hovorili až o dvoch miliardách rokov.

Vedci menia doterajšie predstavy

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Nature Geoscience upravuje dlhoročné predstavy o životnosti zemskej biosféry.

„Po dlhý čas sa trvanie života na Zemi odhadovalo na základe postupného zvyšovania svietivosti Slnka,“ vysvetlil Ozaki.

Na nové zistenia upozornil aj portál Daily Star.

Minulosť, ktorá všetko zmenila

Aby vedci pochopili budúcnosť, vrátili sa hlboko do minulosti. Pred približne 2,5 miliardy rokov bola atmosféra Zeme takmer bez kyslíka.

Zlom nastal s príchodom organizmov, ktoré začali kyslík produkovať. Tento proces spustil tzv. veľkú kyslíkovú katastrofu – udalosť, ktorá zničila väčšinu dovtedajšieho života.

Paradoxne práve táto katastrofa pripravila pôdu pre vznik komplexných organizmov vrátane tých dnešných.

Kľúčový faktor: meniace sa Slnko

Budúcnosť Zeme však ovplyvní iný proces – postupná premena Slnka.

Ako sa bude hviezda zväčšovať a zvyšovať svoju žiarivosť, planéta sa začne prehrievať. Zvýšené množstvo energie spôsobí, že voda sa bude vo väčšej miere presúvať do vyšších vrstiev atmosféry.

Tento proces naruší stabilitu kyslíka, ktorý je nevyhnutný pre existenciu zložitejších foriem života.

Atmosféra sa zmení, život zmizne

Vedci predpokladajú, že kyslíkové podmienky sa postupne zhoršia natoľko, že komplexný život nebude schopný prežiť.

Ani rastliny a mikroorganizmy produkujúce kyslík už nedokážu udržať rovnováhu, na ktorej dnes závisí celý ekosystém.

Zem sa tak postupne stane neobývateľnou.

Čas ešte máme, riešenia sa hľadajú

Aj keď prognóza znie dramaticky, dôvod na paniku zatiaľ neexistuje. Podľa výpočtov vedcov nastane tento scenár približne o miliardu rokov.

To dáva ľudstvu obrovský časový priestor – či už na technologické riešenia, alebo hľadanie nových domovov mimo Zeme.

Jednou z iniciatív je projekt LUVOIR, ktorý pripravuje NASA. Tento vesmírny teleskop by mal skúmať podobné procesy na vzdialených planétach.

Vedci tak chcú lepšie pochopiť nielen vznik života, ale aj jeho zánik – a možno tým získať kľúč k budúcnosti ľudstva.
 

Súvisiace články

Spermie vo vesmíre strácajú
Spermie vo vesmíre strácajú smer! Vedci však našli TAJNÝ RECEPT, ako v beztiažovom stave splodiť dieťa
Zaujímavosti
Nedokážu si pomôcť! Vedci
Nedokážu si pomôcť! Vedci skúmali nahý kmeň v džungli a odhalili pravdu, prečo sú muži POSADNUTÍ ženskými PRSIAMI
Zaujímavosti
Umierajú na ňu tisíce
Umierajú na ňu tisíce novorodencov: Ide o nenápadnú a bežnú látku! Máme ju aj doma
Zahraničné
Premenili ODPAD na nádej!
Premenili ODPAD na nádej! Vedci vynašli spôsob, ako z použitých PLASTOV vyrobiť LIEK na Parkinsonovu chorobu
Zaujímavosti

Domáce správy

Samuel Migaľ
Migaľ brzdí skrátené konanie: Minister chce prehodnotiť novelu o obstarávaní a zhoduje sa s prezidentom
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Požiar v obci Nemecká:
Požiar v obci Nemecká: Hasiči z horiaceho domu vyniesli propán-butánové fľaše, z jednej unikal plyn
Domáce
Polícia v Rimavskej Sobote zaistila drogy: Dvaja muži obvinení po veľkej akcii
Polícia v Rimavskej Sobote zaistila drogy: Dvaja muži obvinení po veľkej akcii
Banská Bystrica

Zahraničné

Vedci to vidia jasne:
Vedci to vidia jasne: Koniec sveta príde skôr, ako sa očakávalo! Nová prognóza
Zahraničné
Český prezident Petr Pavel
Faux pas počas návštevy Petra Pavla: Argentínsky prezident mu dal netradičnú ponuku, no dostal KOŠOM
Zahraničné
Svet v ohrození: Diktátorský
Svet v ohrození: Diktátorský režim zvyšuje svoju schopnosť na výrobu jadrových zbraní!
Zahraničné
Viktor Orbán na návšteve
Putin má problém: Kto nahradí jeho priateľa Orbána v EÚ? Denník hovorí o Ficovi aj Babišovi
Zahraničné

Prominenti

FOTO FOTO To je premena!
FOTO To je premena! Vážne chorá Konvičková všetkých ohromila: Vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým
Domáci prominenti
Taylor Swift
Tajomstvo svadobných šiat Taylor Swift odhalené: Kopíruje ikonické šaty hollywoodskej legendy
Zahraniční prominenti
Herec z komédie S
Herec z komédie S tebou mě baví svět bojuje s následkami choroby: Niekoľkokrát denne padá na zem!
Domáci prominenti
Prezident SR Peter Pellegrini.
Peter Pellegrini reaguje na Jovinečka: Toto je skutočná pravda!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Summer Robert
Vážia VIAC ako jej KUFOR! Summer sa NEZMESTÍ do sedadla v lietadle a za letenky vyhodila už tisíce: Za všetko môžu PRSIA
Zaujímavosti
Lacný doplnok výživy môže
Lacný doplnok výživy môže podporiť pamäť po šesťdesiatke: Vedci skúmali účinok na mozog aj črevá
vysetrenie.sk
Kúpte mu lístok na
Kúpte mu lístok na každý zápas! Fanúšikovia súperov sa skladajú na cestu pre NAJVÄČŠIEHO SMOLIARA Británie
Zaujímavosti
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade!
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade! Kamaráti ho vtrhli zbiť o pol siedmej ráno, dôvod je na SMIECH aj na PLAČ
Zaujímavosti

Ekonomika

Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!

Šport

Bayern Mníchov – Real Madrid: Online prenos zo štvrťfinálovej odvety Ligy majstrov
Bayern Mníchov – Real Madrid: Online prenos zo štvrťfinálovej odvety Ligy majstrov
Liga majstrov
Tvrdá rana pre Slovensko: Jedna z našich hviezd NHL na MS definitívne nedorazí
Tvrdá rana pre Slovensko: Jedna z našich hviezd NHL na MS definitívne nedorazí
Slováci
Po šokujúcom priznaní tvrdý trest: Švajčiari deň pred zápasom so Slovenskom vyhodili trénera!
Po šokujúcom priznaní tvrdý trest: Švajčiari deň pred zápasom so Slovenskom vyhodili trénera!
Reprezentácia
VIDEO Dramatický boj o pohárové finále: Derby v Košiciach pred rekordnou návštevou rozhodlo predĺženie
VIDEO Dramatický boj o pohárové finále: Derby v Košiciach pred rekordnou návštevou rozhodlo predĺženie
Slovnaft Cup

Auto-moto

Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Predstavujeme
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Ekonomika
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Pre zamestnávateľov
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Ľudské zdroje
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Kariera.sk TS
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Batatová omeleta
Batatová omeleta
Omelety
Jahodové tiramisu bez kávy
Jahodové tiramisu bez kávy
Nepečené dezerty

Technológie

Ukrajina posiela na front čoraz viac robotov. Niektorí ruskí vojaci sa už nevzdávajú ľuďom, ale strojom
Ukrajina posiela na front čoraz viac robotov. Niektorí ruskí vojaci sa už nevzdávajú ľuďom, ale strojom
Armádne technológie
Mini mozgy v Petriho miskách sú čoraz zložitejšie. Vedci teraz riešia otázku, či by raz mohli získať vedomie
Mini mozgy v Petriho miskách sú čoraz zložitejšie. Vedci teraz riešia otázku, či by raz mohli získať vedomie
Veda a výskum
Tvoj penis má vlastný „G-bod“ a je inde, než si myslíš. Vedci hovoria, že o tejto citlivej zóne dlho nevedeli ani odborníci
Tvoj penis má vlastný „G-bod“ a je inde, než si myslíš. Vedci hovoria, že o tejto citlivej zóne dlho nevedeli ani odborníci
Veda a výskum
Menej tuku nemusí znamenať viac zdravia. Vedci zistili, čo sa stane, keď tukové tkanivo prestane fungovať
Menej tuku nemusí znamenať viac zdravia. Vedci zistili, čo sa stane, keď tukové tkanivo prestane fungovať
Veda a výskum

Bývanie

Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať

Pre kutilov

Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Strecha
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada

