Bill Gates šokuje svet: AI zlikviduje takmer všetko, v budúcnosti prežijú len TIETO tri profesie!

USA - Kým niektorí vnímajú umelú inteligenciu ako revolučný nástroj, iní sa obávajú masového zániku pracovných miest. Podľa technologického miliardára Billa Gatesa, nemusia byť tieto obavy úplne neopodstatnené. Uviedol dokonca aj to, že v budúcnosti prežijú iba tri profesie. Nástup AI už totiž nie je iba futuristickou predstavou, ale deje sa práve teraz a už mení celé odvetvia bezprecedentným tempom.
Bill Gates predpokladá, že nástup umelej inteligencie (AI) „prežijú“ len tri profesie. Zároveň všetkým odporúča, aby sa prispôsobili a pripravili na meniaci sa pracovný trh, pretože nástupom nových technológií sa v najbližších rokoch znefunkční množstvo profesií a zautomatizujú sa pracovné pozície v rôznych odvetviach. Ako informuje The Economic Times, napriek tejto neistote však identifikoval profesie, ktoré pravdepodobne (aspoň zatiaľ) „prežijú.“
1. Programátori
Paradoxne, práve ľudia, ktorí vytvárajú systémy umelej inteligencie, si s najväčšou pravdepodobnosťou udržia pracovné miesta. Hoci AI výrazne pokročila v generovaní kódu, stále jej chýba presnosť a schopnosť riešiť komplexné problémy potrebné na tvorbu zložitého softvéru. Gates verí, že ľudskí programátori budú naďalej nevyhnutní pri odstraňovaní chýb, zdokonaľovaní a ďalšom vývoji umelej inteligencie. Jednoducho povedané: umelá inteligencia potrebuje ľudí, ktorí ju budú vytvárať a riadiť, čo robí z programátorov jednu z mála profesií, ktorých hodnota bude pravdepodobne ešte rásť.
2. Energetickí experti
Energetický sektor je príliš rozsiahly a komplexný na to, aby ho umelá inteligencia dokázala riadiť sama. Či už ide o ropu, jadrovú energiu alebo obnoviteľné zdroje, odborníci sú potrební na orientáciu v reguláciách, tvorbu udržateľných stratégií a zvládanie nepredvídateľného globálneho dopytu po energii. Gates tvrdí, že hoci AI môže pomôcť s analýzami a efektivitou, ľudská expertíza je nenahraditeľná pri rozhodovaní a riadení kríz. Energetickí odborníci tak zatiaľ zostávajú nenahraditeľní.
3. Biológovia
Biológovia, najmä v oblasti medicínskeho výskumu a vedeckých objavov, sa spoliehajú na kreativitu, intuíciu a kritické myslenie, čiže vlastnosti, ktoré umelá inteligencia stále nedokáže plnohodnotne napodobniť. Hoci AI dokáže analyzovať obrovské množstvo dát a pomáhať pri diagnostike chorôb, nedokáže formulovať prelomové hypotézy ani robiť intuitívne vedecké objavy. Gates predpokladá, že biológovia budú naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri pokroku v medicíne a pochopení zložitosti života, pričom AI bude slúžiť skôr ako silný nástroj než ako náhrada.
Budúcnosť pretvorená umelou inteligenciou
Gates pripúšťa, že jeho predpovede nemusia byť úplne presné a vplyv AI na pracovný trh sa môže vyvíjať spôsobmi, ktoré dnes ešte nevieme predvídať. Podobne ako priemyselná revolúcia či internet, aj umelá inteligencia zásadne zmení spôsob práce a hodnotu jednotlivých zručností. Zatiaľ si môžu pracovníci v oblasti programovania, energetiky a biológie vydýchnuť. Pre ostatných však môže byť najvyšší čas zvyšovať si kvalifikáciu, inovovať alebo pripraviť sa na budúcnosť, v ktorej AI nebude len pomocníkom, ale aj konkurentom. Napriek optimizmu ohľadom potenciálu AI, vydal Bill Gates aj varovanie: už o desať rokov môže umelá inteligencia pokročiť natoľko, že ľudská odbornosť nebude pri väčšine úloh nevyhnutná.
V relácii The Tonight Show zdôraznil, že AI spôsobí revolúciu v oblastiach ako medicína či vzdelávanie a sprístupní úrovňové znalosti širokej verejnosti. S jeho obavami súhlasí aj šéf umelej inteligencie spoločnosti Microsoft Mustafa Suleyman, ktorý predpovedá, že AI nakoniec ľudskú prácu skôr nahradí, ako ju len doplní. Gates zároveň upozorňuje na riziká, ako sú dezinformácie, zaujatosti a deepfake technológie. Pripomína, že rýchly vývoj AI od momentu, keď systémy OpenAI zvládli test z biológie na pokročilej úrovni, až po nečakane rýchle zrýchlenie pokroku ukazuje, že táto technologická revolúcia prináša veľké príležitosti aj riziká.
Ako sa umelá inteligencia približuje k dominancii, Gates vyzýva mladých inovátorov, aby využili jej potenciál. Zároveň však varuje, že budúcnosť ľudskej práce zostáva v čoraz viac automatizovanom svete neistá. Napriek tomu mnohí odborníci veria, že ľudská tvorivosť zostane nenahraditeľná aj v nečakaných oblastiach. Profesie založené na kreativite, emocionálnej inteligencii a etickom rozhodovaní, ako napríklad terapeuti, umelci či právnici, stále vyžadujú jemné porozumenie, ktoré AI zvládne len ťažko. Rovnako aj práce založené na ľudskom kontakte, ako starostlivosť o ľudí či vzdelávanie, pravdepodobne pretrvajú a budú sa vyvíjať spolu s technológiou, nie byť ňou úplne nahradené.