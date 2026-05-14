Koniec jednej éry: Kultové kníhkupectvo prehralo boj s konsolidáciou! Zlomilo nám to srdce, hovoria Popradčania

POPRAD - Kníhkupectvo s dlhoročnou tradíciou v meste Poprad po viac ako troch dekádach končí svoje pôsobenie. Vedenie kníhkupectva Christiania o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že prevádzku ukončia 31. mája. Dôvodom je najmä konsolidácia, ale tiež zmeny v podnikateľskom prostredí či v návykoch čitateľov, ktorí v poslednom období uprednostňujú online nákup, respektíve knižný second hand.
Rozhodnutie o ukončení pôsobenia po 34 rokoch sa podľa majiteľa Štefana Hamzu rodilo veľmi ťažko. Hlavným dôvodom je neúprosná ekonomická realita. „K tomu sa pridáva pripravovaná rekonštrukcia Námestia sv. Egídia, ktorá je určite potrebná. Má však trvať približne deväť mesiacov a zásadne to obmedzí návštevnosť centra mesta,“ dodal Hamza. Pre kamenné kníhkupectvo to podľa neho znamená stratu nielen letnej sezóny, ale najmä rozhodujúceho predvianočného obdobia.
„Našimi poslednými podujatiami budú Noc literatúry 20. mája a beseda ku knihe Štyri vlajky, jedna adresa 22. mája. Christiania bola celé tie roky vďaka našim návštevníkom viac než len kníhkupectvo. Dlhé roky sme sa snažili, aby toto miesto nežilo iba knihami. V posledných rokoch sa nám podarilo zorganizovať desiatky besied nielen o knihách, rozbehnúť čitateľský klub a byť súčasťou viacerých kultúrnych podujatí,“ pripomenul Hamza.
Popradčania v smútku
Hoci sa dvere kníhkupectva na konci mája zatvoria, diera v kultúrnom živote Popradu zostane podľa miestnych nadlho prázdna. Ako trefne poznamenala Aria v jednej z reakcií: „Poprad prišiel o nádherný kultúrny priestor , námestie hodnotovo veľmi utrpí.“
„Takto vyzerá rozklad kultúry na Slovensku. Takto to dopadá, keď vláde nezáleží na udržiavaní príbehov a na dobre vlastných ľudí. Prosím, podporujte svoje lokálne malé podniky. Lebo zmiznú všetky,“ napísala v emotívnom komentári Kristína.
Ďalšia z verných zákazníčok, Mária, spomína na neopakovateľnú atmosféru: „Nikdy nezabudnem na tú vôňu kníh, čo vás objala hneď, ako ste otvorili dvere. Bolo to miesto, kde na mňa nikto nekričal, že sa knižiek nemám dotýkať, práve naopak.“