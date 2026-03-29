Starnutie NIE JE lineárne! Vedci odhalili vek drastickej prestavby: Deje sa to už takto SKORO?

PEKING - Hoci čas plynie rovnomerne, starnutie ľudského tela rozhodne nie je lineárny proces. Nový výskum ukazuje, že naše telo prechádza výraznými zlomovými obdobiami – a jeden z najzásadnejších prichádza približne okolo 50. roku života.
Podľa štúdie publikovanej v časopise Cell sa práve v tomto veku tempo starnutia citeľne zrýchľuje. Vedci analyzovali zmeny v proteínoch naprieč rôznymi tkanivami ľudského tela a zistili, že po päťdesiatke sa opotrebovanie orgánov a tkanív deje rýchlejšie než v predchádzajúcich dekádach. Výskumníci z Chinese Academy of Sciences uvádzajú, že jedným z najzraniteľnejších systémov sú cievy. Práve tie patria medzi prvé, ktoré začínajú starnúť výraznejšie, píše portál Science Alert.
Vedci skúmali desiatky orgánov
Do výskumu bolo zahrnutých 76 darcov orgánov vo veku od 14 do 68 rokov. Vedci analyzovali viac než 500 vzoriek z 13 rôznych tkanív a siedmich telesných systémov – vrátane srdcovo-cievneho, tráviaceho, imunitného či svalového systému. Na základe týchto dát vytvorili detailnú „mapu“ proteínov v tele a sledovali, ako sa ich množstvo mení s vekom. Zistili, že až 48 proteínov spojených s ochoreniami sa s pribúdajúcimi rokmi zvyšuje. Ide napríklad o proteíny súvisiace s:
- kardiovaskulárnymi chorobami
- stukovatením pečene
- fibrózou tkanív
- nádorovými ochoreniami
Najvýraznejšie zmeny medzi 45. a 55. rokom
Najväčšie biologické zmeny zaznamenali vedci práve v období medzi 45. a 55. rokom života. V tomto čase dochádza k výraznej prestavbe tkanív, pričom najviac postihnutá je aorta – hlavná tepna v tele. Zmeny však neobišli ani ďalšie orgány, napríklad slezinu či pankreas, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri trávení a regulácii hormónov.
Varovné výsledky
Vedci následne testovali jeden z proteínov spojených so starnutím na myšiach. Po jeho aplikovaní sa u mladých jedincov prejavili jasné známky zrýchleného starnutia:
- slabšia fyzická výkonnosť
- nižšia sila úchopu
- horšia rovnováha a koordinácia
To naznačuje, že niektoré biologické procesy starnutia možno spúšťajú konkrétne molekulárne mechanizmy.
Starnutie prebieha v „vlnách“
Zaujímavosťou je, že nejde o jediný zlomový bod. Predchádzajúce výskumy identifikovali ďalšie „vrcholy“ starnutia okolo 44 a 60 rokov. Každý z nich súvisí s inými zmenami v tele – od metabolizmu až po funkciu imunitného systému. Vedci veria, že lepšie pochopenie toho, ako jednotlivé orgány starnú, môže pomôcť vyvinúť cielené liečby. Tie by mohli spomaliť proces starnutia alebo zmierniť jeho dôsledky. Výsledky štúdie tak otvárajú dvere k personalizovanej medicíne, ktorá by sa zameriavala na konkrétne orgány a fázy života – s cieľom predĺžiť zdravé fungovanie tela aj vo vyššom veku.