Páni, pozor! TÁTO trojslovná otázka je podľa prieskumu najväčším ZABIJAKOM ORGAZMU: Robíte túto chybu aj vy?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Muži, ak ste niekedy uvažovali nad tým, že počas intímnych chvíľ položíte partnerke jednu konkrétnu trojslovnú otázku, možno by ste si to mali ešte raz premyslieť.

Reč je o otázke „Už si blízko?“, ktorá podľa prieskumu medzi 20-tisíc ženami patrí medzi najväčšie „zabijaky orgazmu“. Výsledok je totiž často nevýhodný pre obe strany – ak žena bola blízko vyvrcholeniu, otázka ju môže vyrušiť a proces prerušiť. A ak blízko nebola, môže sa cítiť nepríjemne priznať to. Sexuálna a vzťahová expertka Annabelle Knightová pre Metro Online vysvetlila, že aj keď to nemusí byť zámer, takáto otázka vytvára tlak v nesprávnom momente.

„Namiesto toho, aby sa človek mohol naplno ponoriť do prežívania, presunie jeho pozornosť na výkon a načasovanie,“ uviedla. „U mnohých žien sa vzrušenie buduje postupne a potrebuje pocit bezpečia a priestoru. Otázka, či sú už blízko, môže pôsobiť skôr ako nátlak než podpora ich prirodzeného tempa.“

Dbajte na predohru

Ženy spravidla dosahujú orgazmus pomalšie než muži, najmä počas predohry. Certifikovaná koučka Gemma Nice už skôr uviedla, že mužom to trvá približne päť až sedem minút, zatiaľ čo u žien to môže byť až 30 minút. Práve preto môže otázka „Už si blízko?“ pôsobiť ako prejav netrpezlivosti. „Niektoré ženy začnú príliš premýšľať, stratia tempo alebo pocítia tlak, ktorý ich úplne vytrhne z momentu,“ dodala Knight. „V extrémnych prípadoch to môže viesť aj k predstieraniu orgazmu, len aby sa ten tlak ukončil.“

Kľúčovým faktorom pre dosiahnutie orgazmu je pritom najmä uvoľnenie. Ak sa objaví stres alebo tlak, telo sa dostáva do napätia, čo celý proces skôr sťažuje než podporuje. Odborníčka preto odporúča zvoliť iný prístup – napríklad sa opýtať „Je ti to príjemné?“ alebo „Chceš, aby som pokračoval takto?“. Prípadne sa úplne vyhnúť otázkam a viac vnímať reč tela partnerky. „Reč tela, dýchanie, pohyb a reakcie sú mimoriadne silné a intuitívne signály,“ uzatvára Knight. „Verbálna komunikácia je síce dôležitá, no mala by podporovať, nie narúšať prežívanie.“

