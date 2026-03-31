Obľúbené letovisko vydalo zákaz: Fajčiari majú problém! Za ich zlozvyk im hrozia mastné pokuty

PESARO - Obľúbené prímorské letovisko zavádza nové pravidlá pre fajčiarov. Opatrenie má platiť už od apríla a zasiahne celé pobrežie.
Koniec cigariet na pláži
Talianske mesto Pesaro sa rozhodlo pritvrdiť voči fajčiarom. Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákaz fajčenia na všetkých plážach v tejto oblasti na pobreží Jadranského mora.
Nové pravidlá sa netýkajú len klasických cigariet, ale aj elektronických zariadení. Informoval o tom denník La Repubblica.
Výnimky len na vyhradených miestach
Fajčiari úplne bez možností nezostanú. Mesto povoľuje fajčenie iba v špeciálne určených zónach pri plážových baroch, ak ich prevádzkovatelia zriadia a zabezpečia popolníky.
Mimo týchto miest však hrozia sankcie. Pokuty sa pohybujú od 25 až do 500 eur.
Kontrolu dodržiavania pravidiel zabezpečí miestna polícia, pričom na mori a v jeho blízkosti má právomoci pobrežná stráž.
Trend sa šíri celým Talianskom
Pesaro nie je jediným mestom, ktoré zavádza podobné obmedzenia. Zákazy fajčenia na plážach už platia aj v ďalších lokalitách ako Sirolo či San Benedetto del Tronto.
Na severovýchode krajiny, v oblasti Bibione, je fajčenie zakázané na dlhom úseku pobrežia s výnimkou vyznačených zón.
Podobné pravidlá prijali aj regióny ako Sardínia, Apúlia či Ligúria. Celonárodný zákaz zatiaľ neexistuje, no za odhadzovanie ohorkov do piesku alebo vody hrozí pokuta až do 300 eur.
Dôvodom je ochrana prírody
Mesto svoje rozhodnutie odôvodňuje ochranou životného prostredia. Podporu získalo aj od organizácie Plastic Free Onlus.
Jej zakladateľ Luca de Gaetano upozornil, že cigaretové filtre obsahujú plast, ktorý sa rozkladá aj viac než desať rokov. „Pri ich rozklade sa do prostredia uvoľňujú toxické látky a mikroplasty, ktoré znečisťujú more,“ uviedol pre La Repubblica.
Milióny ohorkov v prírode
Environmentálni aktivisti upozorňujú na rozsah problému. Počas minulého roka zozbierali tisíce kilogramov cigaretových filtrov.
Podľa ich prepočtov ide o pozostatky miliónov cigariet, ktoré skončili v prírode.
Aj preto sa samosprávy snažia obmedziť fajčenie na verejných plážach a znížiť znečistenie pobrežia.