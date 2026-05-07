Orbán má na krku ďalší škandál: Jeho ľudia mali kúpiť najčítanejší denník! Začalo sa vyšetrovanie

BUDAPEŠŤ - Maďarský protimonopolný úrad začal preverovať prevzatie mediálnej skupiny, po ktorom sa najčítanejší denník v krajine dostal do rúk spoločnosti blízkej okruhu Viktora Orbána. Kauza prichádza len krátko po volebnej porážke doterajšej vlády.
V Maďarsku sa rozbieha vyšetrovanie mediálnej transakcie, ktorá vyvolala silné politické aj spoločenské reakcie. Protimonopolný úrad GVH skúma minuloročný predaj maďarskej vetvy švajčiarskeho vydavateľstva Ringier spoločnosti Indamedia Network, ktorá je považovaná za firmu blízku končiacej vláde Viktora Orbána.
Práve vďaka tejto dohode sa denník Blikk, ktorý patrí medzi najčítanejšie noviny v krajine, dostal niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami pod kontrolu podnikateľského prostredia napojeného na vládny tábor.
Magyar hovorí o ďalšom ovládnutí médií
Budúci maďarský premiér Péter Magyar označil obchod z októbra 2025 za ďalší krok, ktorým sa kabinet Viktora Orbána snažil upevniť svoj vplyv nad domácou mediálnou scénou.
Po víťazstve v aprílových voľbách zároveň prisľúbil rozsiahle zmeny v oblasti fungovania médií. Súčasťou jeho plánov má byť obnovenie mediálnej plurality aj vytvorenie nového regulačného úradu pre médiá.
Podľa portálu okoshir.hu sa GVH zameriava najmä na to, či transakcia nenarušila hospodársku súťaž na maďarskom mediálnom trhu. Úrad pritom posudzuje aj možné dôsledky z pohľadu Európskeho aktu o slobode médií.
Fidesz roky budoval vplyv nad médiami
Počas šestnástich rokov vlády Viktora Orbána sa podľa kritikov postupne menilo vlastnícke rozloženie maďarských médií. Strana Fidesz sa snažila získať výrazný vplyv nielen nad verejnoprávnymi, ale aj súkromnými médiami.
Významná časť trhu sa v uplynulých rokoch dostala do rúk podnikateľov a oligarchov spojených s vládnym prostredím. Kritici dlhodobo upozorňujú, že tento proces oslabil nezávislosť médií v krajine.
Po voľbách prišiel otras aj v reklame
Zmeny po voľbách zasiahli aj reklamný sektor. Podnikateľ Gyula Balásy tento týždeň oznámil, že svoje firmy daruje štátu.
Hodnota spoločností má podľa dostupných informácií presahovať 200 miliónov eur. Balásy tvrdí, že jeho firmám zablokovali účty, čo mu znemožnilo pokračovať v podnikaní aj vyplácať približne 500 zamestnancov.
„Celé svoje obchodné impérium odovzdám štátu,“ vyhlásil podnikateľ.
Balásy bol v minulosti známy najmä tým, že počas Orbánových vlád získavali jeho firmy zákazky za stovky miliárd forintov. Medzi spoločnosti, v ktorých figuruje ako vlastník, patria New Land Media, Lounge Design, Lounge Event či Visual Europe. Tieto firmy mali v posledných rokoch dominantné postavenie na maďarskom reklamnom trhu.