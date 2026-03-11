Slovensko dôrazne a konzistentne odsudzuje všetky formy terorizmu, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Slovensko dôrazne a konzistentne odsudzuje všetky formy terorizmu, a to bez ohľadu na to, odkiaľ tieto aktivity pochádzajú alebo aké majú politické, ideologické, náboženské či etnické pozadie. V súčasnosti je potrebné o to viac apelovať na principiálny prístup a odsúdiť teroristické útoky nielen v Európe, ale rovnako na celom svete. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti stredajšieho Európskeho dňa pamiatky obetí terorizmu. Rezort diplomacie o tom informoval na sociálnej sieti.
Slovensko sa angažuje v boji proti terorizmu prostredníctvom aktivít v multilaterálnych fórach a medzinárodných organizáciách, ako napríklad v OSN, EÚ či NATO. Tým súčasne podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prispieva k zvýšeniu vlastnej bezpečnosti. V roku 2006 SR zároveň ratifikovala Medzinárodný dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu. Rezort dodal, že SR sa tak stala prvou krajinou na svete, ktorá záväzne prijala všetkých 13 univerzálnych dohovorov OSN zameraných na boj proti terorizmu.