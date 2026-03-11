Rusko tvrdí, že pri jednom z útokov na Irán bol poškodený jeho konzulát

MOSKVA/TEHERÁN - Pri jednom z útokov na Irán bol v nedeľu poškodený ruský konzulát v meste Isfahán, oznámila v utorok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Informuje o tom agentúra Reuters.
Útok na diplomatické zastúpenie Ruska Zacharovová označila za „zjavné porušenie“ medzinárodných dohovorov. Všetky strany konfliktu by podľa nej mali dodržiavať „nedotknuteľnosť diplomatických objektov“.
„Dňa 8. marca bol v iránskom meste Isfahán v dôsledku útoku na správu guvernéra rovnomennej provincie poškodený ruský konzulát. Boli rozbité okná v kancelárskej budove a obytných bytoch a niekoľko zamestnancov bolo odhodených tlakovou vlnou. Našťastie nedošlo k žiadnym obetiam ani vážnym zraneniam,“ uviedla Zacharovová podľa vyhlásenia na webovej stránke ruského rezortu diplomacie.
Šéf Kremľa Vladimir Putin ohľadom konfliktu na Blízkom východe v utorok hovoril s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. Vyzval ho na zmiernenie napätia v regióne a vyriešenie konfliktu prostredníctvom politických prostriedkov.