MIMORIADNY ONLINE Telefonát Trumpa s Putinom vyvolal obavy: Zrušenia sankcií proti Rusku? Bol by to vážny úder proti nám!

KYJEV - Ukrajina verí, že Spojené štáty nepristúpia na taký veľký ústupok Rusku, akoby bolo zrušenie sankcií. Uviedol to dnes podľa serveru BBC News ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
"Pokiaľ ide o zrušenie sankcií (proti Rusku), tak ak by sa tak stalo, určite by to bol vážny úder proti nám," povedal Zelenskyj novinárom. Prezident si položil rečnícku otázku, ako by bolo možné zrušiť sankcie proti krajine, ktorá je vo vojne agresorom, a dodal, že by to nebol "dobrý príklad pre ostatných". Stratégia celého civilizovaného sveta by podľa šéfa ukrajinského štátu mala spočívať v tom, aby "Rusko finančne strádalo a nemohlo používať prostriedky z rozpočtu na zbrane". Avšak Kyjev si je podľa neho vedomý, že Rusi rokujú s Američanmi o zrušení sankcií.
Po pondelkovom telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vodcom Vladimirom Putinom agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že Trump zvažuje uvoľnenie sankcií na dovoz ropy z Ruska a uvoľnenie núdzových zásob ropy. Oba kroky majú byť súčasťou balíka opatrení zameraných na obmedzenie prudkého rastu cien tejto komodity.
Obmedzenie dodávok zo Saudskej Arábie a od ďalších výrobcov na Blízkom východe kvôli eskalácii konfliktu s Iránom vyvolalo v pondelok obavy z významného narušenia globálnych dodávok a prudkého rastu cien. Neskôr ale ceny vysoké zisky vymazali a začali klesať v reakcii na správy, že si Putin telefonoval s Trumpom a podľa Kremľa mu oznámil návrhy smerujúce k rýchlemu ukončeniu vojny na Blízkom východe. Tú rozpútali Spojené štáty a Izrael útokom na Irán.
Ceny ropy po výstupe na viac ako trojročné maximá prudko klesali v reakcii na Trumpove slová, že vojna na Blízkom východe by mohla čoskoro skončiť. Zmiernili sa tak obavy z dlhodobého narušenia dodávok ropy na svetové trhy pre situáciu v Hormuzskom prielive. USA minulý týždeň časť sankcií oslabili tým, že povolili Indii po 30 dňoch nakupovať ruskú ropu, ktorá bola k 5. marcu naložená na tankery. O možnom zmiernení sankcií na ruskú ropu v záujme upokojenia situácie na trhu sa predtým zmienil aj americký minister financií Scott Bessent.