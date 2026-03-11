Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Americká armáda tvrdo udrela! Neďaleko Hormuzu zničila 16 iránskych mínonosiek

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Kamran Jebreili, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON/TEHERÁN - Armáda Spojených štátov v utorok na sociálnej sieti X oznámila, že neďaleko Hormuzského prielivu zničila 16 iránskych mínonosiek. Informuje o tom agentúra AFP.

„Americké sily 10. marca zlikvidovali viacero iránskych námorných plavidiel vrátane 16 mínonosiek v blízkosti Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X. K príspevku zverejnilo aj video.

Viaceré americké médiá krátko predtým informovali, že Irán v kľúčovej úžine pokladá míny. Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.

Trump reagoval

Americký prezident Donald Trump v reakcii uviedol, že v priebehu uplynulých pár hodín Washington „zasiahol a úplne zničil desať neaktívnych mínonosiek“. „Ak Irán umiestnil nejaké míny v Hormuzskom prielive, a nemáme žiadne správy o tom, že tak urobil, chceme, aby ich OKAMŽITE odstránil! Ak tam z akéhokoľvek dôvodu umiestnil míny a nebudú ihneď odstránené, budú vojenské dôsledky pre Irán na úrovni, akú doteraz nezažili. Ak naopak odstránia to, čo tam mohlo byť umiestnené, bude to obrovský krok správnym smerom,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Iránske Revolučné gardy už predtým varovali, že napadnú akúkoľvek loď prechádzajúcu prielivom. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá a zdroje CNN ju opísali ako „údolie smrti“ vzhľadom na riziká spojené s prechodom cez ňu. Horzmuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy, vysvetľuje CNN.

Viac o téme: USAIránArmádaHormuzský prieliv
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
ONLINE Výpadok internetu v Iráne! Trump otvorene: Vojna na Blízkom východe sa už čoskoro skončí
Zahraničné
Trump o iránskej zodpovednosti
Video spochybňuje Trumpove tvrdenia o iránskej zodpovednosti za zásah školy
Zahraničné
Gašpar prekvapil pohľadom na
Gašpar prekvapil pohľadom na situáciu vo svete: Bezpečnostnú radu by som zvolal len kvôli opozičnej politike!
Domáce
Plamene šľahajú zo zásobníka
Napätie medzi spojencami: USA zaskočil rozsah izraelských útokov v Iráne!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hojsík v EP o odporúčaniach pre eurokomisiu ohľadom krízy bývania
Hojsík v EP o odporúčaniach pre eurokomisiu ohľadom krízy bývania
Správy
Najlepšia slovenská moderátorka? Adela Vinczeová zahabkala a... toto si myslí o SVOJEJ sláve!
Najlepšia slovenská moderátorka? Adela Vinczeová zahabkala a... toto si myslí o SVOJEJ sláve!
Prominenti
Pocisková zoči-voči svojmu EX Ďurovčíkovi: Čo sa deje za kamerami? Nela povedala PRAVDU!
Pocisková zoči-voči svojmu EX Ďurovčíkovi: Čo sa deje za kamerami? Nela povedala PRAVDU!
Prominenti

Domáce správy

predseda vlády SR Robert
Vláda bude rokovať o dohode medzi Slovenskom a Maďarskom
Domáce
Ilustračné foto
POZOR na to, čo tankujete! Na Slovensku sa predávalo nekvalitné palivo! TIETO čerpačky ho predávali
Domáce
Štát si posvieti na
Štát si posvieti na krátkodobé prenájmy: Koniec anonymity a povinná registrácia! Ako to bude fungovať?
Domáce
MIMORIADNE Slovensko neskoro večer zasiahlo ďalšie zemetrasenie: Prvé info o epicentre a magnitúde
MIMORIADNE Slovensko neskoro večer zasiahlo ďalšie zemetrasenie: Prvé info o epicentre a magnitúde
Banská Bystrica

Zahraničné

Sergej Andrejev
Ruský veľvyslanec v SR: Moskva je pripravená pokračovať v dodávkach cez Družbu
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko tvrdí, že pri jednom z útokov na Irán bol poškodený jeho konzulát
Zahraničné
Americká armáda tvrdo udrela!
Americká armáda tvrdo udrela! Neďaleko Hormuzu zničila 16 iránskych mínonosiek
Zahraničné
FOTO Obrovská tragédia: Autobus pohltili
Obrovská tragédia: Autobus pohltili plamene, na mieste sú mŕtvi aj zranení
Zahraničné

Prominenti

Tehotná speváčka Sima pod
Tehotná speváčka Sima pod paľbou KRITIKY: Stále koncertuje... Na pódiu bude aj RODIŤ?!
Domáci prominenti
FOTO Tlačovka k novej sérii
Kobielskeho tanečnej partnerke išla karta: Najprv UKÁZALA PRSNÍK a potom... Vlado, máš čo vysvetľovať
Domáci prominenti
Rozvod slovenskej speváčky po
Rozvod slovenskej speváčky po šiestich rokoch: Spýtala sa ho TO v esemeske!
Osobnosti
FOTO Daniela Peštová
Tá žena snáď nestarne… Daniela Peštová je stále SEXI: Z tých fotiek nespustíte zrak
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Neviditeľná hrozba z vesmíru:
Neviditeľná hrozba z vesmíru: Vedkyňa z NASA odhalila, čo ju v noci budí zo sna! Mali by ste sa báť aj vy?
Zaujímavosti
Sarah vyhodila mužov zo
Sarah vyhodila mužov zo spálne a nahradila ich algoritmom: DETAILNÝ opis jej intimity s AI vám vyrazí dych!
Zaujímavosti
Rast penisu: Do akého
Rast penisu: Do akého veku prebieha a čo ovplyvňuje jeho veľkosť
vysetrenie.sk
Viedenská policajtka šokovala radikálnym
Viedenská policajtka šokovala radikálnym krokom: Zobliekla uniformu a dnes šéfuje obriemu nočnému klubu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Príde veľká zmena pre matky? Hlas navrhuje odpustenie daní, najskôr jednej skupine
Príde veľká zmena pre matky? Hlas navrhuje odpustenie daní, najskôr jednej skupine
Protimonopolný úrad odhalil káblový kartel: Firmám udelil rekordnú pokutu 97 miliónov eur!
Protimonopolný úrad odhalil káblový kartel: Firmám udelil rekordnú pokutu 97 miliónov eur!

Šport

Juraj Slafkovský v kanadskom súboji: Online prenos zo zápasu Montreal – Toronto
Juraj Slafkovský v kanadskom súboji: Online prenos zo zápasu Montreal – Toronto
Juraj Slafkovský
Atlético s Hanckom zdemolovalo Tottenham: Potupený český brankár striedal už v 16. minúte
Atlético s Hanckom zdemolovalo Tottenham: Potupený český brankár striedal už v 16. minúte
Liga majstrov
Výprask, ktorý vidíme v osemfinále Ligy majstrov málokedy: Bayern totálne zničil Bergamo
Výprask, ktorý vidíme v osemfinále Ligy majstrov málokedy: Bayern totálne zničil Bergamo
Liga majstrov
ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
Parašport

Auto-moto

Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Predstavujeme
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Doprava
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava

Kariéra a motivácia

5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
Hľadám prácu
Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Vzťahy na pracovisku
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Prostredie práce
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Práca s ľuďmi

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Ako obaliť šampiňóny a na čo si dať pozor pri vyprážaní?
Ako obaliť šampiňóny a na čo si dať pozor pri vyprážaní?
Rady a tipy
Špenátové lasagne
Špenátové lasagne
Cestoviny

Technológie

Môže mať robot telo, ktoré sa neustále mení? Vedci vytvorili stroje, ktoré sa dokážu poskladať do miliárd tvarov
Môže mať robot telo, ktoré sa neustále mení? Vedci vytvorili stroje, ktoré sa dokážu poskladať do miliárd tvarov
Technológie
DARPA predstavila lietadlo, ktoré vzlietne ako vrtuľník a potom letí rýchlosťou lietadla. Bez letiska dokáže dosiahnuť rýchlosť až 740 km/h
DARPA predstavila lietadlo, ktoré vzlietne ako vrtuľník a potom letí rýchlosťou lietadla. Bez letiska dokáže dosiahnuť rýchlosť až 740 km/h
Armádne technológie
Rakovina môže mať slabé miesto. Vedci chcú „vypnúť“ gény, ktoré poháňajú rast nádoru
Rakovina môže mať slabé miesto. Vedci chcú „vypnúť“ gény, ktoré poháňajú rast nádoru
Veda a výskum
Pentagon sa dostal do konfliktu s tvorcami AI Claude. Anthropic tvrdí, že vláda ju potrestala za odmietnutie vojenského využitia
Pentagon sa dostal do konfliktu s tvorcami AI Claude. Anthropic tvrdí, že vláda ju potrestala za odmietnutie vojenského využitia
Správy

Bývanie

Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?

Pre kutilov

Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Dvor a záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Majú osud víťazov: Tieto znamenia sa nikdy nevzdávajú, preto v živote dosiahnu vždy to, po čom túžia
Zábava
Majú osud víťazov: Tieto znamenia sa nikdy nevzdávajú, preto v živote dosiahnu vždy to, po čom túžia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
POZOR na to, čo tankujete! Na Slovensku sa predávalo nekvalitné palivo! TIETO čerpačky ho predávali
Obrovská tragédia: Autobus pohltili
Zahraničné
Obrovská tragédia: Autobus pohltili plamene, na mieste sú mŕtvi aj zranení
ONLINE Z Blízkeho východu
Zahraničné
ONLINE Z Blízkeho východu sú hlásené ďalšie útoky: Izrael bombarduje Teherán, Irán odpovedá raketami!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Telefonát Trumpa s Putinom vyvolal obavy: Zrušenia sankcií proti Rusku? Bol by to vážny úder proti nám!

Ďalšie zo Zoznamu