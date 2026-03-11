Americká armáda tvrdo udrela! Neďaleko Hormuzu zničila 16 iránskych mínonosiek

WASHINGTON/TEHERÁN - Armáda Spojených štátov v utorok na sociálnej sieti X oznámila, že neďaleko Hormuzského prielivu zničila 16 iránskych mínonosiek. Informuje o tom agentúra AFP.
„Americké sily 10. marca zlikvidovali viacero iránskych námorných plavidiel vrátane 16 mínonosiek v blízkosti Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X. K príspevku zverejnilo aj video.
Viaceré americké médiá krátko predtým informovali, že Irán v kľúčovej úžine pokladá míny. Podľa zdrojov stanice CNN nie je mínovanie zatiaľ rozsiahle a v posledných dňoch Irán do prielivu umiestnil len niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov však uviedol, že tento počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.
Trump reagoval
Americký prezident Donald Trump v reakcii uviedol, že v priebehu uplynulých pár hodín Washington „zasiahol a úplne zničil desať neaktívnych mínonosiek“. „Ak Irán umiestnil nejaké míny v Hormuzskom prielive, a nemáme žiadne správy o tom, že tak urobil, chceme, aby ich OKAMŽITE odstránil! Ak tam z akéhokoľvek dôvodu umiestnil míny a nebudú ihneď odstránené, budú vojenské dôsledky pre Irán na úrovni, akú doteraz nezažili. Ak naopak odstránia to, čo tam mohlo byť umiestnené, bude to obrovský krok správnym smerom,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Iránske Revolučné gardy už predtým varovali, že napadnú akúkoľvek loď prechádzajúcu prielivom. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá a zdroje CNN ju opísali ako „údolie smrti“ vzhľadom na riziká spojené s prechodom cez ňu. Horzmuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy, vysvetľuje CNN.