Šokujúci krok Číny: Obmedzila svoje vojenské aktivity! Experti hovoria o podvode

Stíhacie stíhačky Chengdu J-20, Ilustračné foto
Stíhacie stíhačky Chengdu J-20, Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PEKING - Čínske lietadlá sa pri Taiwane objavujú výrazne menej než v minulosti. Tchaj-pej však predpokladá, že Peking môže sledovať skrytý strategický cieľ.

Prudký pokles čínskych preletov pri Taiwane

Okolie Taiwanu zaznamenalo v posledných dňoch neobvyklý vývoj. Aktivita čínskeho letectva v oblasti sa výrazne znížila. Za posledných desať dní taiwanské ministerstvo obrany zaznamenalo iba dve vojenské lietadlá Čínskej ľudovej republiky v blízkosti ostrova.

Obe lietadlá sa pritom objavili v rovnaký deň. Ide o výrazný rozdiel oproti minulému roku. V rovnakom období bolo totiž podľa údajov agentúry AFP zaznamenaných až 86 čínskych strojov.

Najnižšia aktivita za dva roky

Podľa dostupných údajov ide o najnižšiu úroveň čínskej leteckej aktivity v okolí Taiwanu od začiatku systematického sledovania týchto incidentov pred približne dvoma rokmi.

Čínska armáda však z oblasti úplne nezmizla. V mori okolo ostrova sa naďalej objavujú čínske vojnové lode. V priebehu posledných desiatich dní ich bolo denne približne šesť.

Pokles aktivity sa začal už začiatkom roka

Trend znižovania vojenských aktivít sa začal prejavovať už na začiatku roka. V januári a februári sa počet čínskych lietadiel operujúcich v blízkosti Taiwanu znížil približne o 42 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Mierne klesol aj počet vojenských lodí, a to asi o 4,5 percenta.

Hľadanie vysvetlenia

Taiwanské úrady aj zahraniční analytici sa snažia zistiť, čo môže stáť za týmto náhlym poklesom aktivity.

Medzi možnými dôvodmi sa spomína napríklad každoročné politické zhromaždenie v Pekingu známe ako „Dve zasadnutia“. Portál Hong Kong Free Press zároveň pripomína plánované stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom, ktoré by sa malo uskutočniť ešte tento mesiac.

Niektorí experti nevylučujú ani súvislosť s konfliktom na Blízkom východe. „Neexistencia racionálneho vysvetlenia je sama o sebe znepokojujúca,“ uviedol Drew Thompson z Technologickej univerzity Nanyang v Singapure.

Podozrenie z taktického manévru

Časť analytikov sa domnieva, že zníženie aktivity môže byť zámernou stratégiou Pekingu.

Vojenský expert Su C’-jün z Inštitútu pre výskum národnej obrany a bezpečnosti v Tchaj-peji upozorňuje, že Čína sa môže snažiť oslabiť podporu verejnosti pre plán vlády výrazne zvýšiť výdavky na obranu.

S návrhom investovať ďalších 40 miliárd dolárov do obrany prišiel taiwanský prezident Lai Čching-te. Opatrenie však narazilo na odpor parlamentnej opozície, v ktorej má väčšinu strana Kuomintang. Tá presadzuje, aby sa z rozpočtu financovali iba zbrane, ktoré Taiwan už objednal zo Spojených štátov.

Tchaj-pej varuje pred stratou ostražitosti

Podľa nemenovaného taiwanského bezpečnostného predstaviteľa, ktorého citovala agentúra AFP, môže Peking znižovaním vojenskej prítomnosti vytvárať dojem zmierňovania napätia.

Takýto krok by mohol oslabiť pozornosť Spojených štátov aj medzinárodného spoločenstva. „Nemôžeme si dovoliť znížiť ostražitosť,“ zdôraznil zdroj.

