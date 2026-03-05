Vondráčková o nakrúcaní obľúbeného filmu: Opití kolegovia, drogy na pľaci a extrémne mrazy!

PRAHA – Nikto by zrejme neveril, čo sa skrývalo za kamerami kultovej komédie, ktorú milujú diváci dodnes. Lucie Vondráčková (45) sa nedávno otvorene podelila o zážitky z nakrúcania a jej spomienky sú viac než zarážajúce.
Reč je o kultovej komédii Snowboarďáci, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2004. Lucie mala vtedy krásnych 24 rokov. „Keď sme sa spoznali, tak si hovorila: Točím niečo hrozné,“ zaspomínal si v talkshow 7 pádů moderátor Honza Dědek. Keď prišla Vondráčková ráno na nakrúcanie, mnohí herci sa stále spamätávali z predošlej noci. Podľa jej slov bola väčšina ešte o desiatej doobeda zhúlená a opitá. „Boli tam samí mladí ľudia. V tom čase som hrala asi v štyroch divadlách, takže ma popoludní vozili späť z hôr a skoro ráno ma museli znovu odviezť. Ostatní ešte spali bohvie kde a ja som si hovorila: Čo je to za bordel?! To sa nikdy nedotočí…,“ spomínala herečka. Únava, chaos a pocit, že film sa ani nedokončí, boli na dennom poriadku.
Nakoniec sa Lucie musela do nerestí namočiť tiež! Priznala, že pre herecké úlohy sa učila fajčiť a nielen cigarety. Z nakrúcania Snowboarďákov si okrem divokých spomienok odniesla ešte niečo - doživotnú traumu. „Dovtedy som každý rok jazdila na snowboarde, ale odvtedy som už nikdy na hory nešla!“ priznala Dědkovi. A hneď to vysvetlila: „My sme tam extrémne premrzli! Keď si na horách a je ti zima, ideš si niekam dať varené víno alebo sa zohriať. Tu to nešlo – bola nám strašná zima, ale išlo sa znovu a znovu… Tak som tam premrzla, že som si povedala: na hory už nikdy nepôjdem!“
Extrémne zimy pritom zažila aj počas života s hokejistom Tomášom Plekancom v kanadskom Montreale, kde teploty bežne klesajú hlboko pod mínus tridsať stupňov. Ani to však podľa nej nebolo také náročné ako dlhé hodiny na pľaci v treskúcom mraze. Za úspechom filmu sa teda skrýva príbeh plný chaosu, extrémnych podmienok a odhodlania – a dnes na to Lucie Vondráčková spomína s úsmevom, no vtedy jej do smiechu rozhodne nebolo.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%