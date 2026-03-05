PRIESKUM Slováci vážne uvažujú o odchode z krajiny: Generačný ZLOM, tí najmladší prehovorili jednoznačne!

BRATISLAVA - Uvažovali ste o odchode zo Slovenska a o začatí kariéry niekde inde? Aké ste na to mali dôvody a čo vás najviac motivovalo k odchodu? Aj toto boli otázky posledného prieskumu agentúry NMS Market Reasearch Slovakia, ktorá sa rozhodla zmapovať pohľad jednotlivcov na tému odchodu z krajiny. Lepšie zajtrajšky v zahraničí si sľubujú hlavne mladšie ročníky a ukázali sa aj ďalšie detaily.
Prieskum vykonávala agentúra NMS od 8. do 11. januára 2026 na vzorke 1 003 respondentov. Z výsledkov vyplýva niekoľko vecí:
- O odchode zo Slovenska uvažuje 22 percent populácie,
- Ide až o dve tretiny mladých ľudí z generácie Z (18 – 29 rokov), pre polovicu (47 percent) je táto myšlienka stále aktuálna,
- Hlavnými dôvodmi sú ekonomické faktory aj nespokojnosť so smerovaním krajiny.
Z úvodného koláčového grafu vyplýva, že o odchode z krajiny uvažuje 22 percent populácie a ďalších 16 percent túto možnosť za posledný rok zvažovalo, no rozhodlo sa ostať. Ostatných 62 percent o tejto myšlienke neuvažovalo.
Treba pripomenúť, že demografická krivka hovorí jasne a reprezentantov mladších generácií je menej, ako napríklad predstaviteľov generácie baby boomerov, či po našom - Husákových detí.
Pohľady generácií
NMS má však aj ďalší zaujímavý pohľad, kde výsledky rozdelili na ročníky respondentov a zaradila ich do generácií Z, mileniálov, X a baby boomerov. "Najvýraznejšie rozdiely sa ukazujú medzi generáciami. Až dve tretiny mladých ľudí z Generácie Z (18 – 29 rokov) za posledný rok uvažovali o tom, že odídu z krajiny. Pre polovicu (47 percent) je táto myšlienka stále aktuálna. S rastúcim vekom podiel ľudí zvažujúcich odchod klesá. Výsledky tiež naznačujú rodový rozdiel - muži uvažujú o odchode častejšie ako ženy (26 percent vs. 19 percent)," napísala agentúra NMS.
Dôvody?
Najčastejšie uvádzané dôvody zvažovaného odchodu do zahraničia súvisia podľa výskumníkov s politickou situáciou krajiny. 56 percent respondentov uvádza nespokojnosť so smerovaním Slovenska a ďalších 52 percent nespokojnosť s vládou.
"Silným faktorom sú aj ekonomické dôvody – polovica uvádza ako dôvod zlé platové podmienky a nízku životnú úroveň. Často spomínané dôvody sa viažu na systémové a inštitucionálne deficity štátu. 40 percent uvádza ako dôvod zvažovaného odchodu vysokú úroveň korupcie, porovnateľné percento hovorí o nefunkčnom sociálnom systéme a nedôvere v právny systém. Približne každý tretí hovorí o nefunkčných štátnych a verejných inštitúciách či nízkej úrovni zdravotnej starostlivosti," popisujú dôvody.
"Prirodzene nachádzame v odpovediach ľudí z rôznych vekových generácií viaceré rozdiely, ktoré vyplývajú z ich životnej fázy a priorít. Mladšie generácie častejšie spomínajú okrem ekonomických faktorov aj dôvody naviazané na pracovné a vzdelávacie príležitosti. Staršie vekové ročníky častejšie hovoria o nedôvere v právny systém či nízkej úrovni zdravotnej starostlivosti," vysvetlila spoluautorka prieskumu Denisa Lakatošová z NMS.
Destinácie, ku ktorým sa Slováci v zahraničí uchyľujú
Kde sa teda Slováci najčastejšie odoberajú, ak sú nespokojní so situáciou doma?
Vedie jednoznačne Česká republika (23 percent), ktorú uprednostňujú všetky generácie. Potom nasleduje Rakúsko (10 percent), Nemecko (8 percent) a Švajčiarsko (8 percent). "Takmer tretina respondentov však nemá jasnú destináciu – uvádza inú krajinu alebo nevie," uzavrela agentúra.